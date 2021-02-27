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00:55 (мск), источник: Коммерсантъ

Украина вводит санкции против экс-глав МВД и СБУ Захарченко и Якименко

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввел санкции против десяти человек, сообщил на пресс-конференции секретарь СНБО Алексей Данилов. По его словам, они «предали страну» и не находятся на территории Украины. Под ограничения подпали бывший глава МВД Украины Виталий Захарченко и экс-глава СБУ Александр Якименко.

Источник: Reuters

«Мы рассматривали вопрос относительно тех должностных лиц, которые состояли в высшем офицерском состав, которые предали нашу страну. И было принято решение относительно десяти лиц лишить их всех государственных наград. Они лишены всех званий. Ни одного звания у них больше нет. К ним применен максимальный пул санкций, которое позволяет наше законодательство», — сказал господин Данилов (цитата по «Интерфаксу»).

Под санкции подпадет их собственность на территории страны.
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Также под ограничения подпали: бывшие контр-адмирал Денис Березовский, генерал-майор Станислав Шапортов, генерал-майор юстиции Сергей Нянчура, генерал-майор Юрий Катовский, генерал-майор Владимир Товский, генерал-майор Валентин Ханжи, вице-адмирал Сергей Елисеев, контр-адмирал Дмитрий Шакура. Против них введены санкции по 13 пунктам.

Виталий Захарченко руководил МВД в 2011—2014 годах, Александр Якименко возглавлял СБУ в 2013—2014 годах.

Президент Владимир Зеленский ранее подписал указ о санкциях против 8 физлиц и 19 компаний. Под ограничения подпали депутат кум президента России Владимира Путина Виктор Медведчук, а также головная компания сети магазинов «Спортмастер». Кроме того, санкции введены против трех украинских телеканалов, которые обвиняли в пропаганде.

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