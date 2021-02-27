00:55 (мск), источник: Коммерсантъ
Украина вводит санкции против экс-глав МВД и СБУ Захарченко и Якименко
Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввел санкции против десяти человек, сообщил на
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«Мы рассматривали вопрос относительно тех должностных лиц, которые состояли в высшем офицерском состав, которые предали нашу страну. И было принято решение относительно десяти лиц лишить их всех государственных наград. Они лишены всех званий. Ни одного звания у них больше нет. К ним применен максимальный пул санкций, которое позволяет наше законодательство», — сказал господин Данилов (цитата по «Интерфаксу»).
Также под ограничения подпали: бывшие
Виталий Захарченко руководил МВД в 2011—2014 годах, Александр Якименко возглавлял СБУ в 2013—2014 годах.
Президент Владимир Зеленский ранее подписал указ о санкциях против 8 физлиц и 19 компаний. Под ограничения подпали депутат кум президента России Владимира Путина Виктор Медведчук, а также головная компания сети магазинов «Спортмастер». Кроме того, санкции введены против трех украинских телеканалов, которые обвиняли в пропаганде.