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22:13 (мск), источник: Lenta.Ru

США заявили об одобрении саудовским принцем убийства журналиста Хашкуджи

Разведка США считает, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд одобрил операцию по похищению или убийству саудовского журналиста Джемаля Хашкуджи. Соответствующие выводы приводятся в докладе аппарата директора Национальной разведки США, сообщает ТАСС.

Источник: Reuters

«Мы считаем, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман одобрил операцию в Стамбуле, в Турции, по захвату или убийству саудовского журналиста Джемаля Хашкуджи», — говорится в докладе.

В октябре 2020-го невеста убитого журналиста Джемаля Хашкуджи подала в суд против наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, обвинив его в причастности к этому преступлению.

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7 сентября 2020 года суд в Саудовской Аравии приговорил восьмерых человек к тюремному заключению за убийство саудовского журналиста-диссидента Джемаля Хашкуджи. Судьи передумали казнить убийц — предполагалось, что пятеро из них подвергнутся высшей мере наказания. Пять человек получили по 20 лет тюремного заключения, один осужденный проведет в тюрьме десять лет, еще двое — по семь лет. Невеста журналиста назвала такое решение суда фарсом.

Хашкуджи исчез 2 октября 2018 года после визита в саудовское генконсульство в Стамбуле. Он направился туда для получения документов, которые помогли бы ему оформить развод и вступить в новый брак с турчанкой. Турецкие СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных и следственных органах сообщали, что у властей есть подтверждение того, что Хашкуджи жестоко пытали в здании консульства, а затем убили.

Турецкое правительственное издание Yeni Safak со ссылкой на аудиозаписи, подтверждающие расправу в консульстве, сообщало, что в процессе пыток журналисту отрезали пальцы и голову. На эти же аудиозаписи ссылались и другие СМИ, однако турецкие власти не представили их широкой общественности.

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