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23:03 (мск), источник: Коммерсантъ

США ввели санкции против Саудовской Аравии

США ввели визовые ограничения против 76 подданных Саудовской Аравии по новому «запрету Хашокджи», сообщил госсекретарь Энтони Блинкен. Вашингтон считает, что они угрожали диссидентам за границей, в том числе журналисту Джамалю Хашокджи, убитому в 2018 году в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

Источник: AP 2020

Кроме того, в глобальный «акт Магнитского» включены Силы быстрого реагирования Саудовской Аравии, которые подчиняются наследному принцу, и генерал Ахмад аль Асири, который ранее был замглавы разведки Саудовской Аравии.

«Я объявляю “запрет Хашокджи”, новые визовые ограничения… Это позволяет вводить визовые ограничения на лица, которые, действуя от лица иностранных правительств, участвовали в серьезных экстерриториальных действиях против диссидентов, в том числе подавляли, преследовали, наблюдали, угрожали или наносили вред журналистам, активистам или другим лицам, которые считаются диссидентами на основании своей работы», — говорится в заявлении господина Блинкена.

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По словам госсекретаря, визовые санкции вводятся «для начала» против 76 граждан Саудовской Аравии.

Ранее в США опубликовали доклад разведки, в котором говорится, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман причастен к убийству господина Хашокджи. По версии Вашингтона, преступление не могли совершить без его одобрения.

Джамаль Хашокджи — известный критик наследного принца Мухаммеда бен Сальмана. Саудовская Аравия отрицала вину своих граждан в убийстве. Но изменила свою позицию, когда стало известно, что момент убийства был записан прослушивающими устройствами.

В Саудовской Аравии пятерых человек приговорили к смертной казни за преступление. Однако двум основным фигурам — бывшему советнику королевского суда Сауду аль-Кахтани и экс-заместителю главы разведки Ахмеду аль-Асири, подозреваемым в организации преступления, удалось избежать наказания.

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