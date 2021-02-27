Срок действия сертификата о владении русским языком могут сократить с пяти до трех лет

«Установить срок действия сертификата о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства РФ со дня его выдачи на уровне, соответствующем цели получения разрешения на работу или патента, указанного в статье 13.3 федерального закона “О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации” — 3 года», — говорится в документе.
Отмечается, что для получения разрешения на временное проживание сертификат также будет действовать три года, а для получения вида на жительство — бессрочно.
В случае аннулирования вида на жительство срок действия сертификата прекращается.
Сертификат выдается образовательными организациями на территории Российской Федерации либо за ее пределами, включенными в перечень образовательных организаций, проводящих экзамен по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации, иностранным гражданам, сдавшим указанный экзамен.
Сведения о сертификатах вносятся выдавшими их образовательными организациями в информационную систему «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении».