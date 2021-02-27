Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 «Мало кто об этом знает»: почему россияне не обращаются за пособиями Какими выплатами от государства не пользуются россияне
Фоторепортажи
24Скончался актер Андрей Мягков
12В Москве побит исторический рекорд тепла
09:24 (мск), источник: ТАСС

Срок действия сертификата о владении русским языком могут сократить с пяти до трех лет

МОСКВА. /ТАСС/. Минобрнауки России предлагает сократить срок действия сертификата о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства Российской Федерации, необходимого для получения разрешения на работу иностранным гражданам, с пяти до трех лет. Соответствующий проект документа опубликован в пятницу на портале проектов нормативных правовых актов.

Источник: РИА "Новости"

«Установить срок действия сертификата о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства РФ со дня его выдачи на уровне, соответствующем цели получения разрешения на работу или патента, указанного в статье 13.3 федерального закона “О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации” — 3 года», — говорится в документе.

Отмечается, что для получения разрешения на временное проживание сертификат также будет действовать три года, а для получения вида на жительство — бессрочно.
Читайте также
Минсельхоз попросил пустить в Россию мигрантов для сезонных работ в поле

В случае аннулирования вида на жительство срок действия сертификата прекращается.

Сертификат выдается образовательными организациями на территории Российской Федерации либо за ее пределами, включенными в перечень образовательных организаций, проводящих экзамен по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации, иностранным гражданам, сдавшим указанный экзамен.

Сведения о сертификатах вносятся выдавшими их образовательными организациями в информационную систему «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении».

Во время загрузки произошла ошибка.
 "Жена включила в отеле телевизор и не поверила ни ушам, ни глазам. Какая-то голимая пропаганда"
Она была первой женщиной в истории, удостоившейся главной премии Европейской киноакадемии
США решат вопрос о санкциях против России в течение «недель»
СМИ сообщили о задержании богатейшего депутата России
Компания Пригожина «Конкорд» раскрыла его адрес ФБР
Военных обвинили в краже 640 млн рублей
Аксенов рассказал о недвижимости жены Зеленского в Крыму
Крупнейший резервный фонд мира предупредил о «пузыре» на рынке
Hi-Tech
NASA в недоумении: на спутниковых снимках над Россией заметили загадочные полосы Что это такое?
Авто
Как из обычного ВАЗ-2106 сделать автомобиль для гонок Наиболее демократичный способ построить автомобиль для участия в официальных автоспортивных соревнованиях — сделать это на базе «Жигулей». Авто Mail.ru рассказывает о самых оригинальных инженерных решениях на примере одного такого проекта
Новости партнеров
Первый признак, что вы переболели Covid-19 бессимптомно
В России новый порядок выплат пенсий: по 1 000 рублей за каждый год стажа
В ПФР сказали, кому из россиян перечислят по 12 088 рублей в феврале
Выявлены ошибки, из-за которых россиянам недоплачивают пенсии
Gnezdo.ru
Думаешь обычная скульптура? Теперь присмотрись
Почему жена Мягкова не явилась на прощание с мужем
Некрасивые жены семерых российских красавцев
Красив не так ли? А теперь взгляни на сына. Фото
Леди
65-летняя Долина блеснула стройной фигурой в эффектном наряде Певица собрала комплименты фанатов
Дом
Как быстро и недорого отреставрировать бабушкину мебель
Топ-20 самых популярных товаров для дома на AliExpress
Ремонтные мелочи, которые всегда стоит иметь в запасе
23 подарка на 23 Февраля, за которые вам искренне скажут спасибо
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь