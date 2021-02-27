Байден призвал Иран действовать осторожно

На вопрос, какой сигнал США хотели направить Ирану, Байден ответил: «Вы не можете действовать безнаказанно». «Будьте осторожны», — сказал президент США.
США в ночь на 26 февраля нанесли авиаудары в районе сирийско-иракской границы. В Пентагоне заявили, что это было сделано в ответ на обстрелы минометными снарядами «зеленой зоны» в Багдаде, где находится посольство США, и аэропорта в Эрбиле.
Как сообщил саудовский телеканал «Аль-Арабия», самолеты ВВС США в ходе ракетной атаки на востоке Сирии поразили колонну шиитских ополченцев возле контрольно-пропускного пункта Эль-Каим. По его информации, в результате погибли 22 бойца из иракского шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» и бригады «Катаиб Хезболлах», которые сражаются на стороне сирийской армии против террористов из группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ).