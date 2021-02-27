02:31 (мск), источник: РБК
США пообещали сведения о новых санкциях против России в ближайшие недели
США предоставят информацию о том, ожидаются ли против России новые санкции, «в течение недель, а не месяцев». Об этом на брифинге сообщила
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Также американская сторона изучает, предлагала ли Москва вознаграждение «Талибану» (движение запрещено в России) за нападения на американских солдат в Афганистане. Россия не раз отрицала эти обвинения.
«Но я ожидаю, что мы завершим анализ в течение недель, а не месяцев», — заявила Псаки.
О том, что США в течение нескольких недель подготовят ответ на хакерскую атаку, в которой Вашингтон считает виновной Москву, говорил и советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан. Взлом был обнаружен в декабре прошлого года, он дал хакерам доступ к сетям Госдепа, Минфина, Минэнерго и других учреждений. США связали атаку с деятельностью группы АРТ29, или Cozy Bear, которая, по данным Вашингтона, работает на российскую разведку. По словам Салливана, Соединенные Штаты введут «не просто санкции», так как «реакция на ряд подобных действий требует более полного набора инструментов».
23 февраля газета The Washington Post сообщила со ссылкой на источники, что Вашингтон готовит против Москвы не только санкции, но и другие меры за действия России в киберпространстве, враждебные по отношению к США и союзникам. К ним в Вашингтоне отнесли вмешательство в выборы, взлом данных о разработке вакцины от коронавируса и создание атмосферы одобрения действий хакеров, писала газета.
Представитель Белого дома отметила, что эта работа еще не завершена.
США также обсуждают введение санкций против России
Навального задержали и позже арестовали в середине января, после того как он вернулся в Россию из Германии, где с августа проходил лечение после отравления. Власти ФРГ и специалисты из Швеции, Франции и Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) заявляли, что оппозиционер был отравлен веществом из той же группы, что и яд «Новичок».
В Москве утверждали, что до отправки в Берлин в организме Навального не было следов отравляющих веществ. Перед возвращением оппозиционера в Россию ФСИН подала ходатайство о замене условного срока, который он получил по делу «Ив Роше» в 2014 году, на реальный. 2 февраля суд удовлетворил его, срок для оппозиционера в колонии составит два года шесть месяцев и две недели.