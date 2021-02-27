08:00 (мск), источник: Известия
В НАТО назвали «Панцири» идеальным средством против беспилотников
Объединенный центр передового опыта воздушных сил НАТО (JAPCC) признал российские зенитные
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Отмечается, что «Панцирь-С1» «идеально подходит» для борьбы со всем диапазоном малых и тактических военных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также позволяет закрыть существующий в регулярных частях ПВО пробел между спецсистемами противодействия крупногабаритным БПЛА и комплексами противодействия
В докладе отмечается особое внимание, с которым отнеслась Турция к ликвидации всего одного активного сирийского «Панциря» в Идлибе в рамках своей операции «Весенний щит».
«Уничтожение таких высокоэффективных целей расценивалось (турецкими военными. — Ред.) как критически важный момент для достижения целей всей операции», — сказано в докладе.
Комментируя публикацию Центра передового опыта НАТО, российский
«Подавляющее большинство воздушных целей, по которым работали “Панцири” на Хмеймиме, были поражены уже первой ракетой», — отметил собеседник агентства.
Он добавил, что, «судя по отчету, военные специалисты альянса стараются достаточно объективно оценивать возможности российских комплексов, чего не скажешь о западных пропагандистах».
В конце января британская газета The Times со ссылкой на собственные источники сообщила, что США в июле прошлого года украли в Ливии зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Панцирь-С1» российского производства, который принадлежал Ливийской национальной армии (ЛНА).