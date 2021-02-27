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08:00 (мск), источник: Известия

В НАТО назвали «Панцири» идеальным средством против беспилотников

Объединенный центр передового опыта воздушных сил НАТО (JAPCC) признал российские зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь-С» идеальным средством борьбы с военными беспилотниками. Об этом говорится в отчете JAPCC.

Источник: Известия

Отмечается, что «Панцирь-С1» «идеально подходит» для борьбы со всем диапазоном малых и тактических военных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также позволяет закрыть существующий в регулярных частях ПВО пробел между спецсистемами противодействия крупногабаритным БПЛА и комплексами противодействия мини-дронам.

В докладе говорится, что «Панцирь» и подобные ему комплексы противодействия БПЛА, развернутые совместно с другими боевыми системами, «представляют собой растущую угрозу для дружественных сил на поле боя и должны нейтрализовываться до их вступления на театр военных действий».

В докладе отмечается особое внимание, с которым отнеслась Турция к ликвидации всего одного активного сирийского «Панциря» в Идлибе в рамках своей операции «Весенний щит».

«Уничтожение таких высокоэффективных целей расценивалось (турецкими военными. — Ред.) как критически важный момент для достижения целей всей операции», — сказано в докладе.

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Комментируя публикацию Центра передового опыта НАТО, российский военно-дипломатический источник сообщил «РИА Новости», что эффективность работы, в частности, комплексов «Панцирь-С», обеспечивающих противовоздушную оборону авиабазы Хмеймим, была тщательно проанализирована специалистами РФ и получила положительную оценку.

«Подавляющее большинство воздушных целей, по которым работали “Панцири” на Хмеймиме, были поражены уже первой ракетой», — отметил собеседник агентства.

Он добавил, что, «судя по отчету, военные специалисты альянса стараются достаточно объективно оценивать возможности российских комплексов, чего не скажешь о западных пропагандистах».

В конце января британская газета The Times со ссылкой на собственные источники сообщила, что США в июле прошлого года украли в Ливии зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Панцирь-С1» российского производства, который принадлежал Ливийской национальной армии (ЛНА).

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