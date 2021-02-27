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19:36 (мск), источник: ТАСС

Азербайджан обвинил Армению в отправке и размещении военных в Карабахе

БАКУ, 27 февраля. /ТАСС/. Власти Азербайджана обвинили Армению в отправке и размещении военнослужащих страны в Карабахе в нарушение совместного заявления от 9 ноября 2020 года. Об этом в субботу заявила пресс-служба МИД Азербайджана.

Источник: РИА "Новости"

«Зафиксированы факты отправки военнослужащих вооруженных сил Армении для прохождения службы на международно признанной территории Азербайджана в нарушение норм международного права и прав человека. Эти факты происходили уже после подписания 9 ноября 2020 года совместного заявления, включающего в себя пункт об остановке военных действий», — заявила пресс-служба МИД Азербайджана в субботу.

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В ведомстве отметили, что информацию об этом распространили в том числе международные СМИ, работающие в Армении.

«В этой связи заявляем, что размещение военнослужащих вооруженных сил Армении на международно признанной территории Азербайджана без согласия официального Баку является открытым нарушением международного права, включая международные соглашения, подписанные самой Арменией. Кроме того, незаконная отправка военнослужащих ВС Армении на территорию Азербайджана, где в настоящее время размещены российские миротворцы — это грубое нарушение совместного заявления лидеров Азербайджана, России и Армении от 9 ноября 2020 года», — говорится в заявлении МИД Азербайджана.

В Баку напомнили, что это заявление предусматривает одновременный с размещением российских миротворцев вывод армянских вооруженных сил из Карабаха.

«Азербайджанская сторона требует от Армении прекратить незаконную отправку собственных военнослужащих на территорию Азербайджана и призывает международное сообщество принять соответствующие меры для прекращения провокаций», — отметили в МИД Азербайджана.

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