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21:18 (мск), источник: ТАСС

Минобороны Армении требует не втягивать армию в политические процессы

В ведомстве также просят не подчинять безопасность страны собственным интересам.

Источник: AFP 2020

ТАСС, 27 февраля. Министерство обороны Армении в субботу потребовало не втягивать вооруженные силы страны в политические процессы.

«Мы требуем воздержаться от заявлений от имени вооруженных сил, не втягивать армию в политические процессы и не подчинять безопасность страны собственным интересам», — говорится в коммюнике, опубликованном на сайте военного ведомства.

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В Минобороны также добавили, что вооруженные силы Армении с полной ответственностью выполняют свои функции по обеспечению безопасности страны независимо от политических процессов.

В Армении 25 февраля начались массовые акции противников и сторонников премьер-министра страны Николы Пашиняна, после того как Генштаб вооруженных сил выступил с требованием отставки премьера и правительства. Заявление подписали начальник Генштаба Оник Гаспарян, его заместители, главы управлений и корпусов. Пашинян расценил это как попытку военного переворота и сообщил о решении уволить начальника Генштаба.

Ранее в субботу президент Армении Армен Саркисян вернул премьер-министру предложение об увольнении Гаспаряна, отметив, что такой указ, по мнению юристов, противоречит конституции. Президент подчеркнул, что сам он не поддерживает ни одну из политических сил и что сложившаяся в стране ситуация не может быть решена путем частых кадровых перестановок. После того как Пашинян повторно направил предложение, президент в трехдневный срок должен или подписать указ, или оспорить его в Конституционном суде Армении.

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