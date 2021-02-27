21:18 (мск), источник: ТАСС
Минобороны Армении требует не втягивать армию в политические процессы
В ведомстве также просят не подчинять безопасность страны собственным интересам.
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ТАСС, 27 февраля. Министерство обороны Армении в субботу потребовало не втягивать вооруженные силы страны в политические процессы.
«Мы требуем воздержаться от заявлений от имени вооруженных сил, не втягивать армию в политические процессы и не подчинять безопасность страны собственным интересам», — говорится в коммюнике, опубликованном на сайте военного ведомства.
В Минобороны также добавили, что вооруженные силы Армении с полной ответственностью выполняют свои функции по обеспечению безопасности страны независимо от политических процессов.
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