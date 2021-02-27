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21:27 (мск), источник: Lenta.Ru

Порошенко посочувствовал «обманутым» Россией крымчанам

Бывший президент Украины Петр Порошенко посочувствовал крымчанам, которых, по его словам, обманули российские власти. Об этом он написал в Twitter.

Источник: Reuters

Бывший украинский лидер заявил о жалости к жителям полуострова из-за проблем с водой и электроэнергией. По его мнению, Москва не смогла поднять в Крыму уровень жизни и обеспечить наплыв туристов. Присоединение полуострова к России не принесло крымчанам «манны небесной», указал Порошенко.

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Политик добавил, что Украина ждет крымчан. «Мы будем бороться за возвращение Крыма, пока сапог последнего российского солдата не будет выброшен c полуострова. Это касается Донецка и Луганска. Крым — это Украина!» — заключил бывший глава государства.

Ранее Порошенко назвал исторические причины, приведшие к потере Крыма Украиной. По его словам, сразу после крушения СССР Москва сделала ставку на создание «пророссийских» автономий на территории бывших союзных республик, в частности в Крыму и Приднестровье. Он отметил, что Украина в начале 90-х еще очень сильно зависела от России и не могла помешать этому процессу.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.

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