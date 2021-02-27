23:45 (мск), источник: ТАСС
Байден заявил о готовящемся нападении на США групп в Сирии, по которым был нанесен удар
США в ночь на 26 февраля нанесли авиаудары по объектам проиранских шиитских формирований в районе
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ВАШИНГТОН, 27 февраля. /ТАСС/. Проиранские группы, по объектам которых в Сирии США нанесли удары, вовлечены в планирование новых нападений на военных США в регионе. Это утверждается в тексте уведомления, которое президент США Джо Байден направил в субботу в Конгресс США.
Документ распространила
«Эти негосударственные группы ополчения участвовали в недавних нападениях на военнослужащих Соединенных Штатов и коалиции в Ираке. <…> Эти группы также вовлечены в продолжающееся планирование подобных нападений в будущем», — заявил Байден.
США в ночь на 26 февраля нанесли авиаудары по объектам проиранских шиитских формирований в районе
Как сообщил саудовский телеканал Al Arabiya, самолеты ВВС США в ходе ракетной атаки на востоке Сирии поразили, в частности, колонну шиитских ополченцев возле