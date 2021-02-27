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23:45 (мск), источник: ТАСС

Байден заявил о готовящемся нападении на США групп в Сирии, по которым был нанесен удар

США в ночь на 26 февраля нанесли авиаудары по объектам проиранских шиитских формирований в районе сирийско-иракской границы.

Источник: AP 2020

ВАШИНГТОН, 27 февраля. /ТАСС/. Проиранские группы, по объектам которых в Сирии США нанесли удары, вовлечены в планирование новых нападений на военных США в регионе. Это утверждается в тексте уведомления, которое президент США Джо Байден направил в субботу в Конгресс США.

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Документ распространила пресс-служба Белого дома. В нем Байден, в соответствии с американским законом, уведомляет Палату представителей и Сенат Конгресса о том, что по его указанию Вооруженные силы США нанесли «точечный удар по инфраструктуре на востоке Сирии, которая использовалась поддерживаемыми Ираном негосударственными группами ополчения».

«Эти негосударственные группы ополчения участвовали в недавних нападениях на военнослужащих Соединенных Штатов и коалиции в Ираке. <…> Эти группы также вовлечены в продолжающееся планирование подобных нападений в будущем», — заявил Байден.

США в ночь на 26 февраля нанесли авиаудары по объектам проиранских шиитских формирований в районе сирийско-иракской границы. В Пентагоне заявили, что это было сделано в ответ на обстрелы минометными снарядами «зеленой зоны» в Багдаде, где находится посольство США, и аэропорта в Эрбиле.

Как сообщил саудовский телеканал Al Arabiya, самолеты ВВС США в ходе ракетной атаки на востоке Сирии поразили, в частности, колонну шиитских ополченцев возле контрольно-пропускного пункта Эль-Каим. По ее информации, в результате погибли 22 бойца из иракского шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» и бригады «Катаиб Хезболлах», которые сражаются на стороне сирийской армии против террористов из группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ).

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