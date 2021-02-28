WSJ узнала о планах США обновить спутники для борьбы с Россией в Арктике

По данным газеты, президент США Джо Байден попросил канадского премьер-министра Джастина Трюдо увеличить траты на оборону, в том числе на модернизацию Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD). Лидеры обсуждали этот вопрос во время переговоров во вторник, сообщает WSJ со ссылкой на источник.
NORAD был центральным элементом стратегии сдерживания СССР во время Холодной войны, напоминает издание.
Система состоит из спутников, наземных радаров и баз ВВС, в основном расположенных на Аляске и на северных территориях Канады. Ее задача — предупреждать США и Канаду о любой атаке с севера.
Однако, подчеркивает бывший политический советник по NORAD в Канаде Майкл Доусон, система обороны устарела. Новые ракеты, стоящие на вооружении России и Китая, могут передвигаться со скоростью, в пять раз превышающей скорость звука, и летят намного дальше, сообщает он. Это сокрушит существующую систему аэрокосмической обороны, считает Доусон.
Кроме того, повышению уязвимости США и Канады способствует «размораживание» Северного Ледовитого океана, который остается проходимым на более длительный срок, передает WSJ.
После переговоров с Трюдо во вторник Байден заявил, что они с премьером договорились модернизировать NORAD, «который остается единственным в своем роде военным командованием двух государств».
«И мы начнем расширенный американо-канадский диалог об Арктике, чтобы охватить вопросы, связанные с континентальной безопасностью, экономическим и социальным развитием и управлением Арктикой», — подчеркнул президент США.
В Вашингтоне еще при предыдущей администрации неоднократно заявляли о необходимости сдерживать Россию в Арктическом регионе. В начале января в ВМС США сообщали о планах проводить регулярные патрулирования у российских берегов в Арктике. Министр ВМС Кеннет Брейтуэйт заявлял, что Вашингтон должен «действовать более настойчиво» в Арктике для того, чтобы оспорить российские и китайские «притязания».
Занимавший тогда должность главы Пентагона Марк Эспер в октябре призвал агрессивно конкурировать с Россией и Китаем во всех частях планеты, в том числе в Арктике.
В феврале в Пентагоне подтвердили, что Россия продолжает оставаться «устойчивой угрозой существования» США и их союзников в Европе. Среди прочего глава Европейского командования США (Eucom) генерал ВВС Тод Уолтерс обвинил Москву и Пекин в попытках «милитаризировать арктический регион».
Министр обороны России Сергей Шойгу еще в 2018 году предупреждал, что Арктика стала объектом интересов ряда государств, из-за чего в регионе могут произойти военные конфликты. В качестве одного из приоритетов России министр называл защиту национальных интересов и активное развитие Арктики.
В октябре 2020 года президент Владимир Путин утвердил стратегию развития арктической зоны России до 2035 года. Согласно документу, необходимо совершенствовать состав и структуру Вооруженных сил России в регионе, поддерживать уровень боевой готовности войск «в соответствии с актуальным и прогнозируемым характером военных опасностей и военных угроз» России в Арктике.
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