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05:46 (мск), источник: Известия

Доминикана построит стену на границе с Гаити для борьбы с преступностью

Президент Доминиканской республики Луис Абинедер анонсировал строительство стены на границе с Гаити в качестве меры борьбы с незаконной миграцией и трансграничной преступностью. Об этом сообщается на странице администрации главы государства в Twitter в субботу, 27 февраля.

Источник: AFP 2020

По его словам, новые меры по усилению безопасности на границе государств будут введены во второй половине 2021 года. Планируется постройка двойной стены на наиболее конфликтных участках границы, на остальных — простая стена. Также будут установлены датчики движения, камеры распознавания лиц, радары и инфракрасные системы.

Абинедер уточнил, что данные меры в ближайшие два года позволят положить конец нелегальной миграции, транзиту краденого транспорта и незаконному обороту наркотиков. Кроме того, мера призвана укрепить территориальную целостность Доминиканы.

Республика Гаити, население которой составляет около 10,6 млн человек, — это беднейшее государство Западного полушария.

По данным международной неправительственной организации «Борьба с голодом», как минимум 3,67 млн жителей страны испытывают проблемы с доступом к продовольствию, а для более 1,2 млн граждан страны вопрос обеспечения продуктами стоит особенно остро.

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