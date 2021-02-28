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08:55 (мск), источник: ТАСС

Постпред РФ назвал безосновательными слухи о скором выходе России из Совета Европы

Иван Солтановский добавил, что видит большой потенциал взаимодействия в сферах искусственного интеллекта, экологии и биотехнологий.

Источник: AP 2020

ПАРИЖ, 28 февраля. /ТАСС/. Россия спустя 25 лет с момента вступления в Совет Европы (СЕ) настроена на активное развитие сотрудничества с организацией и отдельными странами-участницами, а слухи о ее скором выходе ничем не подкреплены. Об этом заявил в интервью ТАСС постоянный представитель РФ при СЕ, посол Иван Солтановский.

«Регулярно в СМИ муссируются не имеющие реальных оснований слухи о том, что Россия в скором времени выйдет из Совета Европы. Подобное нагнетание обстановки не идет на пользу общему делу», — констатировал он.

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Дипломат отметил, что, хотя пандемия коронавируса серьезно ограничила возможности для физических контактов, это не помешало в октябре 2020 года организовать поездку в РФ генерального секретаря СЕ Марии Пейчинович-Бурич. В декабре в Москве с кратким визитом побывал председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Хендрик Дамс, который собирается вернуться в Россию в ближайшем будущем. В феврале нынешнего года Москву посетил генеральный директор СЕ по правам человека и верховенству права Христос Якумопулос.

«Вопреки пандемии, вопреки желаниям русофобов мы продолжаем полнокровно работать, отстаивая российские национальные интересы, несмотря на ощутимо возросшее давление на нашу страну, в том числе и на европейских международных площадках. Залог успеха — уверенность в собственной правоте, спокойствие и загоризонтное видение перспектив», — заключил Солтановский.

Россия за 25 лет членства в СЕ внесла реальный вклад в работу организации и готова расширять взаимодействие в поиске ответов на новые общеевропейские вызовы, особенно в сфере борьбы с пандемией и вакцинации населения, отметил Солтановский.

«Безусловно, приоритетной темой считаем борьбу с пандемией коронавируса в мире. Мы готовы к сотрудничеству с СЕ в области вакцинации и выступаем за обеспечение равного доступа всех желающих к сертифицированным вакцинам на Европейском континенте», — сообщил он.

Солтановский рассказал, что видит большой потенциал взаимодействия в сферах искусственного интеллекта, экологии, биотехнологий, в которых «накоплен большой экспертный багаж».

Кроме того, Россия вместе с 16 другими государствами вошла в число соучредителей Обсерватории по преподаванию истории в Европе, которая будет собирать информацию о преподнесении исторических фактов и расстановке акцентов в учебных материалах в школах стран-участниц. Собеседник агентства подчеркнул, что этот орган не задумывался как очередной мониторинговый механизм СЕ, но его работа должна затруднить «откровенную фальсификацию истории теми, кто этим сейчас цинично и откровенно грешит».

«В целом число общеевропейских вызовов и угроз возрастает, новые технологии не только облегчают жизнь населения, но и идут рука об руку с неизбежными нарушениями прав человека, попытками манипулирования и насаждениями ограничений разработчиками, провайдерами и интернет-гигантами. Найти достойные решения возможно только общими усилиями», — убежден посол.

Вклад России в работу СЕ

За прошедшие 25 лет Россия внесла заметный вклад в формирование повестки организации, в том числе за счет разработки конвенций и подготовки мониторинговых докладов по ряду направлений. Солтановский напомнил, что именно по предложению Москвы была разработана Конвенция СЕ по контрафактной медицинской продукции и аналогичной преступной деятельности, представляющей угрозу для здравоохранения (Конвенция Медикрим), к которой присоединились более 30 государств Европы, Африки и Латинской Америки.

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По инициативе РФ разработана и Конвенция СЕ о предупреждении терроризма, в которой наряду с криминализацией подстрекательства к терроризму, а также вербовки и подготовки террористов закреплен принцип «выдай или суди».

Также, по словам постпреда, в Парламентской ассамблее Совета Европы была высоко оценена принятая в октябре 2020 года резолюция «Принципы и гарантии адвокатов», подготовленная российским сенатором Александром Башкиным. Дипломат добавил, что сейчас сенатор Ирина Рукавишникова готовит доклад «Злоупотребление Шенгенской системой государствами — членами Совета Европы в качестве политически мотивированной санкции», а ее коллега Владимир Круглый ведет работу над докладом «Отказ от вакцинации: серьезная проблема общественного здравоохранения».

«Участие России в Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) позволяет нам активно влиять и на принципиально важные для будущего единого европейского правового пространства переговоры о присоединении Евросоюза к конвенции. Мы исходим из того, что ЕС должен присоединиться к ЕКПЧ на равных для всех членов основаниях, без каких-либо изъятий и поблажек. ЕС так же должен быть под юрисдикцией ЕСПЧ, как и другие члены СЕ», — подчеркнул Солтановский.

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