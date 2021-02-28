Лавров заявил в послании Совету Европы о дискриминации русскоязычного населения Украины

«Отсутствие надлежащей реакции на такие массовые и долгосрочные нарушения прав человека, как дискриминация русского и русскоязычного населения на Украине и в странах Балтии, расшатывает авторитет Совета Европы», — считает Лавров.
Министр добавил, что Совет Европы не должен равнодушно относиться к проявлениям исторического ревизионизма и возвеличивания пособников нацистов. Лавров также с сожалением отметил, что за 25 лет со дня вступления России в СЕ европейцы не смогли воспользоваться этим историческим шансом.
«Убежден, что будущее Совета Европы зависит от его способности сохранять самостоятельность и подлинно общеевропейский характер, не становиться заложником блоковых подходов и мышления, работать без двойных стандартов в интересах всех стран континента», — добавил он.