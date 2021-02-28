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16:25 (мск), источник: Ведомости

Лавров заявил в послании Совету Европы о дискриминации русскоязычного населения Украины

Отсутствие реакции на дискриминацию русского и русскоязычного населения на Украине и в странах Балтии подрывает авторитет Совета Европы (СЕ), следует из послания министра иностранных дел России Сергея Лаврова генсеку СЕ Марии Пейчинович-Бурич по случаю 25-летия вступления России в организацию.

Источник: РИА "Новости"

«Отсутствие надлежащей реакции на такие массовые и долгосрочные нарушения прав человека, как дискриминация русского и русскоязычного населения на Украине и в странах Балтии, расшатывает авторитет Совета Европы», — считает Лавров.

Министр добавил, что Совет Европы не должен равнодушно относиться к проявлениям исторического ревизионизма и возвеличивания пособников нацистов. Лавров также с сожалением отметил, что за 25 лет со дня вступления России в СЕ европейцы не смогли воспользоваться этим историческим шансом.

«Убежден, что будущее Совета Европы зависит от его способности сохранять самостоятельность и подлинно общеевропейский характер, не становиться заложником блоковых подходов и мышления, работать без двойных стандартов в интересах всех стран континента», — добавил он.

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