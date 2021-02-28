16:58 (мск), источник: Известия
Боевой корабль Черноморского флота России впервые вошел в Порт-Судан
Российский боевой корабль «Адмирал Григорович» впервые в новейшей истории России вошел в
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Отмечается, что в Судане планируется создать пункт базирования
«В рамках визита запланировано пополнение материальных запасов фрегата и отдых личного состава после участия в многонациональном
В декабре 2020 года Россия и Судан подписали соглашение о создании пункта
Соглашение будет действовать в течение 25 лет и автоматически продлится еще на 10 лет, если ни одна из сторон за год до истечения очередного периода не уведомит в письменной форме по дипломатическим каналам другую сторону о своем намерении прекратить его действие.
По данному договору, как стало известно в ноябре 2020 года, Россия сможет разместить на базе не более 300 человек персонала и не более четырех кораблей, в том числе и с ядерной энергетической установкой.