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16:58 (мск), источник: Известия

Боевой корабль Черноморского флота России впервые вошел в Порт-Судан

Российский боевой корабль «Адмирал Григорович» впервые в новейшей истории России вошел в Порт-Судан в Красном море. Об этом 28 февраля сообщили в пресс-службе Черноморского флота РФ.

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что в Судане планируется создать пункт базирования Военно-морского флота России.

«В рамках визита запланировано пополнение материальных запасов фрегата и отдых личного состава после участия в многонациональном военно-морском учении “АМАН-2021” (AMAN-2021) в Аравийском море», — сообщили в пресс-службе.

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В декабре 2020 года Россия и Судан подписали соглашение о создании пункта Военно-морского флота России.

Соглашение будет действовать в течение 25 лет и автоматически продлится еще на 10 лет, если ни одна из сторон за год до истечения очередного периода не уведомит в письменной форме по дипломатическим каналам другую сторону о своем намерении прекратить его действие.

По данному договору, как стало известно в ноябре 2020 года, Россия сможет разместить на базе не более 300 человек персонала и не более четырех кораблей, в том числе и с ядерной энергетической установкой.

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