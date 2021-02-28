Премьер Чехии считает, что вакцинация «Спутником V» не требует одобрения ЕС

18:35 (мск), источник: Коммерсантъ
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«Было бы достаточно получить согласие чешского фармацевтического регулятора. Зачем ждать EMA? Верьте мне, что через пару месяцев другие государства — члены ЕС будут хотеть “Спутник V”», — сказал премьер в эфире CNN Prima (цитата по ТАСС).
Бабиш доверяет российской вакцине. Он напомнил, что чехи во время существования социалистического блока вакцинировались советскими препаратами. Он считает, что они были качественными и эффективными.
Кроме того, премьер Чехии считает, что производитель «Спутника V» не будет обращаться в EMA с просьбой зарегистрировать препарат. Хотя Российский фонд прямых инвестиций ранее сообщал, что подал заявку на одобрение вакцины в Евросоюзе. По информации Reuters и Politico, фонд направил заявление о регистрации не в EMA, а в HMA (руководство агентств лекарственных средств) — орган, который не участвует в процедуре выдачи разрешений.
Ранее президент Чехии Милош Земан сообщил, что направил письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой поставить в страну «Спутник V». Первой страной ЕС, одобрившей применение российской вакцины, в феврале стала Венгрия.