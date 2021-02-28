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18:35 (мск), источник: Коммерсантъ

Премьер Чехии считает, что вакцинация «Спутником V» не требует одобрения ЕС

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что для массовой вакцинации российским препаратом «Спутник V» не требуется одобрение Европейского агентства лекарственных средств (EMA). По его словам, достаточно одобрения национального регулятора. Бабиш утверждает, что 65 стран хотят получить российскую вакцину, в том числе шесть из Евросоюза.

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Источник: РИА "Новости"

«Было бы достаточно получить согласие чешского фармацевтического регулятора. Зачем ждать EMA? Верьте мне, что через пару месяцев другие государства — члены ЕС будут хотеть “Спутник V”», — сказал премьер в эфире CNN Prima (цитата по ТАСС).

Бабиш доверяет российской вакцине. Он напомнил, что чехи во время существования социалистического блока вакцинировались советскими препаратами. Он считает, что они были качественными и эффективными.

Кроме того, премьер Чехии считает, что производитель «Спутника V» не будет обращаться в EMA с просьбой зарегистрировать препарат. Хотя Российский фонд прямых инвестиций ранее сообщал, что подал заявку на одобрение вакцины в Евросоюзе. По информации Reuters и Politico, фонд направил заявление о регистрации не в EMA, а в HMA (руководство агентств лекарственных средств) — орган, который не участвует в процедуре выдачи разрешений.

Ранее президент Чехии Милош Земан сообщил, что направил письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой поставить в страну «Спутник V». Первой страной ЕС, одобрившей применение российской вакцины, в феврале стала Венгрия.

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