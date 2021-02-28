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22:30 (мск), источник: ТАСС

Генсек ООН призвал мировое сообщество повлиять на военных в Мьянме

Антониу Гутерриш решительно осудил репрессии в стране.

Источник: AFP 2020

ООН, 28 февраля. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен недавними сообщениями о росте числа погибших и пострадавших в Мьянме и рассчитывает, что международное сообщество повлияет на военных в этой стране. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении его пресс-секретаря Стефана Дюжаррика.

Как следует из документа, административный глава всемирной организации «решительным образом осуждает репрессии в Мьянме». «Он глубоко обеспокоен ростом числа погибших и тех, кто получил тяжелые ранения», — отметил Дюжаррик.

«Генеральный секретарь призывает международное сообщество объединить усилия и ясно дать понять военным, что они должны с уважением относиться к выраженной на выборах воле народа Мьянмы и прекратить репрессии», — подчеркивается в заявлении.

Как сообщило в воскресенье Управление верховного комиссара ООН по правам человека, в Мьянме при разгоне протестующих погибли не менее 18 человек.

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