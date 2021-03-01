02:24 (мск), источник: Lenta.Ru
Трамп заявил о нежелании создавать новую партию
Бывший президент США Дональд Трамп заявил о своем нежелании создавать новую партию. Об этом сообщает РИА Новости.
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«У нас есть Республиканская партия», — сказал он в ходе выступления на конференции политических консерваторов (CPAC). Также
Трамп также не исключил, что выдвинет свою кандидатуру на следующих выборах президента. Он заявил, что выиграл выборы 2020 года, и добавил, что «кто знает? Я даже могу решить побить их в третий раз», — предположил он.
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