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02:39 (мск), источник: Московский комсомолец

Экс-глава СБУ предупредил о возможности третьего Майдана

Бывший руководитель Службы безопасности Украины, генерал-полковник Игорь Смешко, который сейчас возглавляет проевропейскую партию «Сила и Честь», заявил, что есть объективные показатели, приближающие страну к третьему Майдану.

Источник: AP 2020

«У нас есть объективные показатели, которые нас приближают к возможному третьему Майдану. Справедливость среди народа — важный аспект. Активная часть населения может использовать несправедливость, как они ее понимают, что станет детонатором», — сообщил Смешко в эфире телеканала «Украина 24».

При этом он уточнил, что страна не переживет третий Майдан.

«Напомню, у наших границ стоит полностью мобилизованная и подготовленная армия. И президент России ранее заявил, что он пойдет так далеко, как мы ему разрешим. Он не сможет реализовать этот план, если у нас не будет внутренних условий, если он не сможет дипломатическим и информационным путем продать миру тезис о том, что Украина неспособна к самоуправлению, что там возникнет хаос, поэтому надо защитить русскоязычное население», — объяснил он, подчеркнув, что «на сегодняшний день очень угрожающая ситуация».

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