02:39 (мск), источник: Московский комсомолец
Экс-глава СБУ предупредил о возможности третьего Майдана
Бывший руководитель Службы безопасности Украины,
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«У нас есть объективные показатели, которые нас приближают к возможному третьему Майдану. Справедливость среди народа — важный аспект. Активная часть населения может использовать несправедливость, как они ее понимают, что станет детонатором», — сообщил Смешко в эфире телеканала «Украина 24».
При этом он уточнил, что страна не переживет третий Майдан.
«Напомню, у наших границ стоит полностью мобилизованная и подготовленная армия. И президент России ранее заявил, что он пойдет так далеко, как мы ему разрешим. Он не сможет реализовать этот план, если у нас не будет внутренних условий, если он не сможет дипломатическим и информационным путем продать миру тезис о том, что Украина неспособна к самоуправлению, что там возникнет хаос, поэтому надо защитить русскоязычное население», — объяснил он, подчеркнув, что «на сегодняшний день очень угрожающая ситуация».