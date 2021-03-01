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11:10 (мск), источник: ТАСС

Роструд напомнил о трех сокращенных рабочих неделях весной

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Три сокращенные недели ожидают россиян весной. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Роструда.

Источник: Агентство «Москва»

В ведомстве рассказали, что праздник 8 марта сократит до четырех дней рабочую неделю. Первые две рабочие недели мая тоже будут четырехдневными. Дни 4—7 мая и 11—14 мая будут рабочими.

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В Роструде напомнили, что россиян летом ждет лишь одна короткая рабочая неделя, связанная с празднованием 12 июня Дня России. Выходной перенесен на понедельник, 14 июня, потому что праздник в субботу.

В начале ноября россиян ожидает трехдневная рабочая неделя и длинные выходные в связи с празднованием Дня народного единства (4 ноября) и переносом выходного дня с субботы 2 января на пятницу 5 ноября. Таким образом, в первую ноябрьскую неделю россияне будут работать с 1 по 3 ноября, а отдыхать с 4 по 7 ноября.

Последняя рабочая неделя 2021 года завершится в четверг, 30 декабря.

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