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12:27 (мск), источник: РБК

Экс-главу ПФР назначили старшим советником гендиректора РЖД

Экс-глава Пенсионного фонда Максим Топилин назначен старшим советником генерального директора — председателя правления ОАО «РЖД», сообщили РБК в пресс-службе компании. Должность гендиректора РЖД занимает Олег Белозеров. О том, что Топилин станет его советником, РБК сообщал в феврале.

Источник: РИА "Новости"

Также источники издания утверждали, что «Единая Россия» обсуждает включение Топилина в избирательный список на выборах в Госдуму. Федеральный чиновник сообщал РБК, что выдвижение на выборах — личная инициатива бывшего главы ПФР.

Один из источников издания пояснял, что переход в РЖД не противоречит планам Топилина избираться в Госдуму. По мнению собеседника издания, это, наоборот, поможет «разорвать связь с прежними должностями» и «снизить риски его негативного восприятия избирателями».

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В 2008—2012 годах Максим Топилин занимал должность замминистра здравоохранения и соцразвития, ведомство тогда возглавляла Татьяна Голикова. После реорганизации Минздравсоцразвития Топилин возглавил только что созданное Министерство труда и соцзащиты, и оставался на этом посту в течение восьми лет.

После ухода Дмитрия Медведева с должности премьер-министра, Топилин не вошел в состав нового кабмина и был назначен главой Пенсионного фонда.

Проработав в должности чуть больше года, Топилин покинул фонд в начале февраля. Один из источников «Коммерсанта» связывал отставку с предстоящим объединением внебюджетных фондов и допускал, что Топилина сочли неподходящей кандидатурой на роль руководителя этого процесса.

На посту главы Пенсионного фонда Топилина сменил Андрей Кигим, который до назначения восемь лет руководил Фондом социального страхования.

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