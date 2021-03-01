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14:07 (мск), источник: Коммерсантъ

Песков: Байден не обсуждал с Путиным Крым

Президент США Джо Байден не поднимал тему Крыма во время разговора с президентом России Владимиром Путиным, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. При этом Песков заявил, что аннексии не было и нужно признать факт присоединения полуострова к России.

Источник: Reuters

26 января Джо Байден заявил, что США никогда не признают аннексию Крыма. По его словам, Вашингтон работает над тем, чтобы привлечь Россию к ответственности за присоединение полуострова.

«Понимаете, аннексию Крыма действительно невозможно признать, и никто об аннексии Крыма не говорит, — сказал Дмитрий Песков журналистам во время пресс-колла.— Потому что ее не было, аннексии Крыма. Было воссоединение Крыма с Россией, причем достаточно в строгом соответствии со всеми нормами международного права… Надо просто признать факт воссоединения Крыма с Россией и факт того, что Крым уже достаточно давно, слава богу, находится в статусе одного из регионов Российской Федерации».

26 января состоялся телефонный разговор Байдена с президентом России Владимиром Путиным. На вопрос о том, поднимал ли в ходе этого разговора президент США тему Крыма, Дмитрий Песков ответил: «Нет».

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