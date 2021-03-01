14:07 (мск), источник: Коммерсантъ
Песков: Байден не обсуждал с Путиным Крым
Президент США Джо Байден не поднимал тему Крыма во время разговора с президентом России Владимиром Путиным, сообщил
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26 января Джо Байден заявил, что США никогда не признают аннексию Крыма. По его словам, Вашингтон работает над тем, чтобы привлечь Россию к ответственности за присоединение полуострова.
«Понимаете, аннексию Крыма действительно невозможно признать, и никто об аннексии Крыма не говорит, — сказал Дмитрий Песков журналистам во время
26 января состоялся телефонный разговор Байдена с президентом России Владимиром Путиным. На вопрос о том, поднимал ли в ходе этого разговора президент США тему Крыма, Дмитрий Песков ответил: «Нет».