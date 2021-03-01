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17:45 (мск), источник: Коммерсантъ

В Госдуму внесли законопроект об обязанности россиян эвакуироваться при ЧС

Правительство внесло в Госдуму законопроект, регламентирующий проведение эвакуации при чрезвычайных ситуациях. В частности, документ делает эвакуацию обязательной для граждан РФ.

Источник: РИА "Новости"

«С учетом сложившейся практики реагирования на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера законопроектом предусматривается введение обязанности для граждан Российской Федерации эвакуироваться с территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или из зоны чрезвычайной ситуации с момента получения информации о проведении эвакуационных мероприятий», — говорится в пояснительной записке к документу. Законопроектом также предлагается обеспечить МЧС безвозмездный постоянный доступ к информационным системам для быстрого реагирования на ЧС.

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С 1 июня 2021 года в России вступит в силу ГОСТ по информированию населения о ЧС. Он, в частности, содержит запрет на предоставление сведений, которые могут вызвать панику; обязывает должностные лица предоставлять в СМИ оперативные сведения из зоны ЧС с периодичностью не реже четырех раз в сутки; обязывает доводить до населения через СМИ сведения об обстановке в зоне ЧС не позднее чем через час после его возникновения и до отмены режима ЧС.

Росстандарт ранее утвердил национальный стандарт эвакуации населения при чрезвычайных ситуациях. Он также вступит в силу 1 июня 2021 года. Стандарт содержит этапы подготовки планов эвакуации, приема и размещения людей, способов эвакуации в зависимости от характера источника ЧС (радиоактивное загрязнение, химическое заражение местности, землетрясение, снежная лавина, сель, наводнение), требования по размещению граждан.

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