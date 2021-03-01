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18:52 (мск), источник: Daily Storm

МИД назвал бессмысленным существование Совета Европы без России

Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что без России Совет Европы потеряет смысл существования. Дипломат отметил, что Москва отреагирует на новые персональные санкции Брюсселя из-за ситуации вокруг оппозиционера Алексея Навального. По словам дипломата, решение ЕС одобрить ограничительные меры не стало для России сюрпризом.

Источник: AP 2020

«Без России организация утратит общеевропейское качество, а значит, потеряет смысл существования… Мы готовы работать в Совете Европы на основе его устава. Наше терпение испытывать не нужно, оно не безгранично», — сказал Грушко.

«Реакция [на санкции] будет с нашей стороны», — подчеркнул замглавы российского внешнеполитического ведомства. «Для нас это не сюрприз. ЕС продолжает идти абсолютно неправовым путем, это абсолютно тупиковый путь, который разрушающе действует на двусторонние отношения и никаким образом не отвечает интересам самих европейских стран», — добавил Грушко.

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Ранее стало известно, что постпреды стран — членов Евросоюза запустили процедуру оформления новых санкций против России из-за политика Алексея Навального. Имена попавших в черный список объявят позже. Решение постпредов принято без обсуждения.

Теперь Совет ЕС должен утвердить свое постановление по письменной процедуре. После публикации в «Официальном журнале» Евросоюза ограничительные меры вступят в силу.

По информации Reuters, санкции коснутся главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, директора Росгвардии Виктора Золотова, генпрокурора Игоря Краснова и главы ФСИН Александра Калашникова. В случае утверждения санкций им на год запретят въезд в страны ЕС. Также они лишатся возможности держать деньги в европейских банках.

Решение о введении новых санкций приняли на заседании министров иностранных дел 27 стран Евросоюза 22 февраля. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ограничения будут впервые введены в рамках санкционного механизма по нарушению прав человека.

Отличие нового режима санкций заключается в том, что с его помощью ограничения могут быть наложены на гражданина любого государства, если Брюссель подозревает его в нарушении прав человека у него на родине, независимо от того, есть ли санкционный режим ЕС против этой страны.

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15 октября ЕС в связи с ситуацией с Навальным включил в черный список директора ФСБ Александра Бортникова, первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко, начальника управления президента РФ по внутренней политике Андрея Ярина, заместители главы Минобороны РФ — Алексея Криворучко и Павла Попова, а также полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло.

Россия вступила в Совет Европы 28 февраля 1996 года. 30 марта 1998 года Москва ратифицировала Европейскую конвенцию по правам человека. С момента вступления в СЕ в России среди прочего ввели мораторий на смертную казнь, появился институт омбудсменов, начал работать суд присяжных.

Российские представители работают во всех органах Совета: КМСЕ (комитете министров совета Европы), ЕСПЧ, ПАСЕ, Конгрессе местных и региональных властей и других. Россия — один из основных плательщиков в бюджет Совета Европы.

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