МИД назвал бессмысленным существование Совета Европы без России

«Без России организация утратит общеевропейское качество, а значит, потеряет смысл существования… Мы готовы работать в Совете Европы на основе его устава. Наше терпение испытывать не нужно, оно не безгранично», — сказал Грушко.
«Реакция [на санкции] будет с нашей стороны», — подчеркнул замглавы российского внешнеполитического ведомства. «Для нас это не сюрприз. ЕС продолжает идти абсолютно неправовым путем, это абсолютно тупиковый путь, который разрушающе действует на двусторонние отношения и никаким образом не отвечает интересам самих европейских стран», — добавил Грушко.
Ранее стало известно, что постпреды стран — членов Евросоюза запустили процедуру оформления новых санкций против России из-за политика Алексея Навального. Имена попавших в черный список объявят позже. Решение постпредов принято без обсуждения.
Теперь Совет ЕС должен утвердить свое постановление по письменной процедуре. После публикации в «Официальном журнале» Евросоюза ограничительные меры вступят в силу.
По информации Reuters, санкции коснутся главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, директора Росгвардии Виктора Золотова, генпрокурора Игоря Краснова и главы ФСИН Александра Калашникова. В случае утверждения санкций им на год запретят въезд в страны ЕС. Также они лишатся возможности держать деньги в европейских банках.
Решение о введении новых санкций приняли на заседании министров иностранных дел 27 стран Евросоюза 22 февраля. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ограничения будут впервые введены в рамках санкционного механизма по нарушению прав человека.
Отличие нового режима санкций заключается в том, что с его помощью ограничения могут быть наложены на гражданина любого государства, если Брюссель подозревает его в нарушении прав человека у него на родине, независимо от того, есть ли санкционный режим ЕС против этой страны.
15 октября ЕС в связи с ситуацией с Навальным включил в черный список директора ФСБ Александра Бортникова, первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко, начальника управления президента РФ по внутренней политике Андрея Ярина, заместители главы Минобороны РФ — Алексея Криворучко и Павла Попова, а также полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло.
Россия вступила в Совет Европы 28 февраля 1996 года. 30 марта 1998 года Москва ратифицировала Европейскую конвенцию по правам человека. С момента вступления в СЕ в России среди прочего ввели мораторий на смертную казнь, появился институт омбудсменов, начал работать суд присяжных.
Российские представители работают во всех органах Совета: КМСЕ (комитете министров совета Европы), ЕСПЧ, ПАСЕ, Конгрессе местных и региональных властей и других. Россия — один из основных плательщиков в бюджет Совета Европы.
Во время загрузки произошла ошибка.