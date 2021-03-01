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16:15 (мск), источник: BBC News Русская служба

Экс-президент Франции Николя Саркози признан виновным в коррупции

Французский суд признал бывшего президента страны Николя Саркози виновным в коррупции и попытке подкупа судьи. Он приговорен к тюремному заключению на три года, однако два из них он будет отбывать условно.

Источник: GETTY IMAGES

Как передает агентство Франс пресс, реальный срок длительностью один год означает, что бывший президент вряд ли отправится в тюрьму. По французским законам, осужденные к заключению менее чем на два года могут находиться на свободе и носить при этом электронный браслет.

Такой же приговор получил адвокат экс-президента Тьерри Эрцог.

66-летний Саркози отрицает обвинения и считает их преследованием со стороны политических оппонентов. Как передает корреспондент Би-би-си во Франции Люси Уильямсон, вынося вердикт, судья заявил, что Саркози «знал о том, что поступает плохо».

До сих пор лишь единожды президент Франции по истечении полномочий был под судом, однако никогда не оказывался в тюрьме.

Предшественник Саркози Жак Ширак был признан виновным в том, что устраивал друзей на фиктивные должности в бытность мэром Парижа. Однако Ширак, при котором Саркози поднялся на французский политический олимп, в судебном процессе 2011 года не участвовал по причине болезни. Он был осужден заочно и получил два года условно.

В чем обвиняют Саркози

Следователи сначала заинтересовались финансированием обеих предвыборных кампаний — 2007 и 2012 годов. Они подозревали, что Саркози потратил больше положенного и принимал незаконные пожертвования от совладелицы L’Oreal миллиардерши Лилиан Бетанкур и якобы даже от ливийского лидера Каддафи.

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Обвинения в получении миллионов наличных евро от Каддафи недавно отозвал их заявитель, а дело о десятках тысяч евро от Бетанкур развалилось в суде.

Однако против Саркози были выдвинуты другие обвинения — уже в коррупции и использовании служебного положения. По мнению следователей, будучи президентом, он пытался повлиять на ход расследования дела о пожертвованиях Бетанкур и якобы предложил судье Жильберу Азиберу повышение и «теплое местечко» в Монако в обмен на информацию о ходе расследования.

Обвинение строится на записях телефонных разговоров Саркози и его адвоката Тьерри Эрцога, который оказался на скамье подсудимых вместе с экс-президентом.

Череда судебных разбирательств на этом не закончится. На март намечен новый суд, где Саркози и его 13 соратникам предстоит ответить на обвинения в незаконном финансировании избирательной кампании 2012 года.

Саркози подозревают в причастности к мошенничеству, в результате которого ему удалось почти вдвое превысить определенный законом лимит расходов на проигранную избирательную кампанию.

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