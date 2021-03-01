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18:00 (мск), источник: Известия

Украинскую партию «Слуга народа» лишили госфинансирования

Украинская пропрезидентская партия «Слуга народа» лишилась государственного финансирования из-за нарушений в финансовой отчетности, сообщила 1 марта пресс-служба Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).

Источник: РИА "Новости"

Утверждается, что в отчетах «Слуги народа» нашли признаки уголовных преступлений по статьям «нарушение порядка финансирования избирательной кампании», «служебная подделка официальных документов» и «присвоение, растрата имущества в особо крупных размерах или завладение им путем злоупотребления служебным положением» за два отчетных периода.

«В связи с выявленными нарушениями, приказом председателя НАПК Александра Новикова остановлено государственное финансирование партии «Слуга народа», — говорится в сообщении агентства в Facebook.

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Также признаки нарушения финансовой отчетности обнаружили еще у десяти партий. В трех отчетах обнаружены признаки уголовных преступлений, среди авторов документов также «Слуга народа», «Конгресс украинских националистов» и «Блок Вилкула «Украинская перспектива». Материалы по выявленным нарушениям направят в Национальную полицию для дальнейшего разбирательства.

По украинскому законодательству, политическая партия имеет право на получение государственного финансирования, если на последних парламентских выборах она получила в многомандатном округе не менее 5% голосов избирателей. Решение о финансировании принимает НАПК.

По данным Киевского института социологических и маркетинговых исследований, «Слуга народа» находится на третьем месте в рейтинге политических партий Украины — за нее готовы проголосовать 16,3% жителей страны.

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