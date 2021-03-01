Пашинян предложил провести референдум по изменению конституции

20:31 (мск), источник: Коммерсантъ
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«В октябре мы намерены провести референдум, в результате которого примем или новую конституцию, или поправки, которыми перейдем от парламентской к полупрезидентской форме правления», — сказал Никол Пашинян (цитата по «Интерфаксу»).
«Если парламентские силы примут наше предложение, сделанное еще в конце декабря прошлого года — начале января, то мы готовы к внеочередным парламентским выборам. Даю вам вторую возможность. Пойдем на выборы, и посмотрим, чьей отставки требует народ», — сказал Никол Пашинян.
«Я хочу прямо заявить, что заявление Генштаба является результатом влияния бывших властей и, в частности, Сержа Саргсяна (бывший президент Армении.— “Ъ”). Своим заявлением начальник Генштаба нарушил закон и должен уйти в отставку. Это неизбежно, но отнюдь не означает, что после этого в рядах ВС будет вендетта. Саргсян и бывшие власти пытаются поднять армию против законных властей», — заявил он.
«Надеюсь, что Армен Саркисян, являясь опытным государственным деятелем, примет то решение, которое исходит из интересов народа, государства, стабильности страны», — сказал политик.
Напомним, 25 февраля Генштаб Армении потребовал отставки премьера после увольнения первого замначальника ведомства Тирана Хачатряна. Его уволили после высказывания о несерьезности слов Никола Пашиняна о «невзорвавшихся» ракетах комплексов «Искандер». Господин Пашинян также потребовал отставки главы Генштаба, но президент Армении Армен Саркисян не стал подписывать указ.
1 марта в Ереване проходят шествия сторонников и противников Никола Пашиняна. Оба лагеря воспринимают манифестации как «решающее сражение».