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20:31 (мск), источник: Коммерсантъ

Пашинян предложил провести референдум по изменению конституции

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе митинга на площади Республики предложил провести в октябре референдум по вопросу новой конституции. Он заявил, что инициирует поправки для перехода Армении от парламентской к полупрезидентской форме правления. Политик также готов провести внеочередные парламентские выборы, если его предложение одобрит оппозиция.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

«В октябре мы намерены провести референдум, в результате которого примем или новую конституцию, или поправки, которыми перейдем от парламентской к полупрезидентской форме правления», — сказал Никол Пашинян (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, новая форма правления будет гарантировать стабильность в стране и исключит «формирование внутриполитических кризисов». Премьер также заявил о готовности провести внеочередные парламентские выборы, если парламентская оппозиция согласится с его предложением.
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«Если парламентские силы примут наше предложение, сделанное еще в конце декабря прошлого года — начале января, то мы готовы к внеочередным парламентским выборам. Даю вам вторую возможность. Пойдем на выборы, и посмотрим, чьей отставки требует народ», — сказал Никол Пашинян.

Премьер-министр назвал заявление руководства Генштаба Армении с требованием отставки правительства республики является результатом влияния на генералитет прежних властей республики.

«Я хочу прямо заявить, что заявление Генштаба является результатом влияния бывших властей и, в частности, Сержа Саргсяна (бывший президент Армении.— “Ъ”). Своим заявлением начальник Генштаба нарушил закон и должен уйти в отставку. Это неизбежно, но отнюдь не означает, что после этого в рядах ВС будет вендетта. Саргсян и бывшие власти пытаются поднять армию против законных властей», — заявил он.

Он выразил надежду, что президент Армении Армен Саркисян подпишет указ об освобождении от должности начальника Генштаба Армении Оника Гаспаряна.
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«Надеюсь, что Армен Саркисян, являясь опытным государственным деятелем, примет то решение, которое исходит из интересов народа, государства, стабильности страны», — сказал политик.

Напомним, 25 февраля Генштаб Армении потребовал отставки премьера после увольнения первого замначальника ведомства Тирана Хачатряна. Его уволили после высказывания о несерьезности слов Никола Пашиняна о «невзорвавшихся» ракетах комплексов «Искандер». Господин Пашинян также потребовал отставки главы Генштаба, но президент Армении Армен Саркисян не стал подписывать указ.

1 марта в Ереване проходят шествия сторонников и противников Никола Пашиняна. Оба лагеря воспринимают манифестации как «решающее сражение».

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