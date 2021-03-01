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22:34 (мск), источник: РБК

Кабмин предложил освободить медиков от наказания за потерю наркотиков

Правительство внесло в Госдуму поправки, которые отменяют уголовное наказание для медиков за потерю наркотических препаратов по неосторожности. Ранее прекратить преследование медиков президента просила Нюта Федермессер.

Источник: РИА "Новости"

Правительство внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий освобождение врачей от уголовной ответственности за потерю наркотических и психотропных препаратов по неосторожности. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

Речь идет о поправках в ст. 228.2 УК (нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ).

В случае принятия законопроекта потеря наркотических и психотропных препаратов по неосторожности не будет квалифицироваться по этой статье, «если их утрата не причинила вреда охраняемым уголовным законом интересам», говорится в пояснительной записке.

«В отношении иных деяний, предусмотренных ч. 1 ст. 228.2 УК, возможно применение механизма освобождения от уголовной ответственности лиц, совершивших преступления небольшой тяжести, на основании ст. 75 (освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием) и ст. 762 (освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа) УК при соблюдении указанных в них условий», — сказано в документе.

В то же время поправки не исключают дисциплинарной и/или материальной ответственности медиков за утрату этих видов лекарств.

Освободить медиков от ответственности по ст. 228.2 УК в ходе прямой линии с президентом в июне 2019 года попросила учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер.

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Она отметила, что эта статья предусматривает ответственность врачей «вне зависимости оттого, наступили какие‑нибудь вредные последствия, опасные или нет». «То есть наркотик в нелегальный оборот не ушел, вреда здоровью не причинили, ошиблись в процедуре — формальность: не вовремя что‑то записали, не теми чернилами, не так, ампула закатилась под сейф…» — пояснила Федермессер.

Также внимание президента на проблему необоснованного привлечения врачей к уголовной ответственности по ст. 288.2 УК обратила один из юристов Общероссийского народного фронта Анастасия Жданова. «Разбил, разлил, утратил в неустановленном месте, вылил в канализацию не полностью использованную ампулу — презюмируется вина, виноват, и человек привлекается к уголовной ответственности», — отметила она.

Путин, отвечая на их слова, согласился, что врачи не должны нести ответственность за случайную потерю наркотических и психотропных препаратов, поручив подготовить соответствующие предложения МВД и Минздраву.

В соответствии с действующей редакцией ч. 1 ст. 228.2 за неумышленную утрату наркотических средств или психотропных веществ врач может быть приговорен к штрафу до 120 тыс. руб. или в размере зарработной платы осужденного за период до одного года, обязательным работам на срок до 360 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

По этой статье с 2016 года по июнь 2019 года было возбуждено 79 уголовных дел.

Из них 29 — в отношении медицинских работников: пять дел было прекращено на стадии расследования, 15 — направлено в суд, указано в пояснительной записке к законопроекту.

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