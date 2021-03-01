Кабмин предложил освободить медиков от наказания за потерю наркотиков

Правительство внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий освобождение врачей от уголовной ответственности за потерю наркотических и психотропных препаратов по неосторожности. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.
Речь идет о поправках в ст. 228.2 УК (нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ).
В случае принятия законопроекта потеря наркотических и психотропных препаратов по неосторожности не будет квалифицироваться по этой статье, «если их утрата не причинила вреда охраняемым уголовным законом интересам», говорится в пояснительной записке.
«В отношении иных деяний, предусмотренных ч. 1 ст. 228.2 УК, возможно применение механизма освобождения от уголовной ответственности лиц, совершивших преступления небольшой тяжести, на основании ст. 75 (освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием) и ст. 762 (освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа) УК при соблюдении указанных в них условий», — сказано в документе.
В то же время поправки не исключают дисциплинарной и/или материальной ответственности медиков за утрату этих видов лекарств.
Освободить медиков от ответственности по ст. 228.2 УК в ходе прямой линии с президентом в июне 2019 года попросила учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер.
Она отметила, что эта статья предусматривает ответственность врачей «вне зависимости оттого, наступили какие‑нибудь вредные последствия, опасные или нет». «То есть наркотик в нелегальный оборот не ушел, вреда здоровью не причинили, ошиблись в процедуре — формальность: не вовремя что‑то записали, не теми чернилами, не так, ампула закатилась под сейф…» — пояснила Федермессер.
Также внимание президента на проблему необоснованного привлечения врачей к уголовной ответственности по ст. 288.2 УК обратила один из юристов Общероссийского народного фронта Анастасия Жданова. «Разбил, разлил, утратил в неустановленном месте, вылил в канализацию не полностью использованную ампулу — презюмируется вина, виноват, и человек привлекается к уголовной ответственности», — отметила она.
Путин, отвечая на их слова, согласился, что врачи не должны нести ответственность за случайную потерю наркотических и психотропных препаратов, поручив подготовить соответствующие предложения МВД и Минздраву.
В соответствии с действующей редакцией ч. 1 ст. 228.2 за неумышленную утрату наркотических средств или психотропных веществ врач может быть приговорен к штрафу до 120 тыс. руб. или в размере зарработной платы осужденного за период до одного года, обязательным работам на срок до 360 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
По этой статье с 2016 года по июнь 2019 года было возбуждено 79 уголовных дел.
Из них 29 — в отношении медицинских работников: пять дел было прекращено на стадии расследования, 15 — направлено в суд, указано в пояснительной записке к законопроекту.
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