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02:19 (мск), источник: Газета.Ру

В Белоруссии начнут наказывать получателей зарплат «в конверте»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил с председателем Комитета госконтроля Василием Герасимовым вопрос о наказании получателей заработной платы «в конвертах», передает «БелТА».

Источник: РИА "Новости"

Глава государства отметил, что данные схемы ставят в неравные условия владельцев бизнеса: тех, кто платит налоги и кто уклоняется от них.

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В то же время страдают и получатели зарплат в конвертах, так как если работодатель не отчисляет деньги в фонд социальной защиты, то работник не может рассчитывать на повышенную пенсию.

«Нам надо, видимо, ввести и ответственность для тех, кто берет в конвертах эти деньги. Тогда они перестанут брать», — заявил Лукашенко.

Герасимов ответил, что ответственность для граждан Белоруссии, получающих зарплаты «в конвертах», может быть административной.

Ранее Лукашенко сообщил, что 2021 год будет непростым для Белоруссии.

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