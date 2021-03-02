01:12 (мск), источник: РБК
Минпросвещения в два раза сократит количество специальностей в колледжах
Сейчас в колледжах около 500 специальностей, а останется в два раза меньше, сообщили в ведомстве. Это произойдет за счет их объединения.
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Министерство просвещения планирует в два раза сократить число специальностей в заведениях среднего профессионального образования, это будет сделано за счет их объединения и укрупнения, заявил первый заместитель министра Дмитрий Глушко в интервью «Российской газете».
«Мы постоянно обновляем перечень профессий и специальностей среднего профобразования. Сейчас их около 500. Останется в два раза меньше», —сказал Глушко.
Ни один навык и ни одна компетенция не будут потеряны, пообещал Глушко.
«Но главное, за счет чего произойдет это укрупнение, — совершенно новый способ формирования государственного образовательного стандарта (ФГОС)», — заявил замминистра. Министерство предложило сделать ФГОС более рамочным и «широким» — оставить один документ для целой группы профессий, пояснил он. Такой подход поможет быстро реагировать на требования рынка и корректировать образовательные программы, считает Глушко. Например, действующие три профессии — мастер общестроительных работ, арматурщик и слесарь по
Также Глушко сообщил, что Минпросвещения планирует сокращение сроков обучения по отдельным программам. «Где-то на два года,
В 2020 году в колледжи поступили около 1,2 млн первокурсников, а в 2021 году набор может вырасти еще на 50 тыс., рассказал замминистра. По его данным, среднее профобразование выбирают примерно 60% выпускников школ.
В 2019 году исследователи зафиксировали рост популярности среднего профессионального образования у молодых россиян. Согласно итогам мониторинга Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований РАНХиГС, более 38% респондентов в возрасте 23−29 лет имели только среднее профессиональное образование, тогда как в группе 31−36 лет таких было 28%.
При получении среднего профессионального образования поколение 23−29 лет выбрало в первую очередь специальности из сфер услуг и торговли (13,8%), медицины (13,8%) и экономики и финансов (13,1%).