Правительство оптимизирует работу ПФР и ФСС

Правительство представило концепцию цифровой трансформации социальной сферы до 2025 года — документ был опубликован вчера после профильного совещания премьер-министра с вице-премьерами.
Он, с одной стороны, «переупаковывает» уже существовавшие цифровые инициативы в этой отрасли, с другой — устанавливает новые цели для ее развития по модели «социального казначейства». Одной из них, в частности, является реформа двух из трех внебюджетных фондов — ПФР и ФСС.
Как указано в концепции, РФ необходимо адаптировать социальную сферу к «новым цифровым реалиям» с учетом новых возможностей для цифровизации, лучших практик госуправления и растущих ожиданий со стороны граждан. Необходимость цифровизации социальной сферы также вызвана большим числом получателей и большой вариативностью мер поддержки. По данным правительства, только в 2020 году поддержку на общую сумму почти 12 трлн руб. получили около 75 млн человек (большая часть, около 40 млн, — это пенсионеры), которые в совокупности подали более 100 млн обращений о ее назначении на федеральном и более 250 млн обращений на региональном уровнях. Всего же в РФ сейчас существует более 387 видов социальной поддержки.
Основой для реформирования процесса предоставления социальных услуг, согласно документу, станет создание единой централизованной цифровой платформы в социальной сфере.
Она должна будет объединить все существующие сейчас профильные цифровые проекты: от электронного листка нетрудоспособности ФСС до выдачи электронного сертификата на материнский капитал ПФР, информационные системы Минтруда, ПФР, ФСС, а также учреждений медико-социальной экспертизы. В перспективе это позволит единой платформе сформировать реестр получателей социальных услуг, на основе которого станет возможным проактивное автоматическое предоставление мер поддержки.
Для взаимодействия с их получателями на основе единой платформы появится единый контакт-центр взаимодействия с гражданами, а также личные кабинеты.
Аналогичный реестр и личные кабинеты будут созданы и для страхователей (то есть для работодателей, уплачивающих социальные взносы) — они помогут учитывать их обязательства по отношению к застрахованным. Поэтапно на новую платформу будут переведены все процессы по назначению и предоставлению мер социальной поддержки — как федеральные, так и региональные. При этом функция назначения и выплаты последних остается в ведении властей субъектов только частично — управлять выплатой ряда региональных мер через единую платформу будет ПФР.
Фонд начнет соответствующий пилотный проект с участием семи регионов уже в этом году. В результате к 2025 году, согласно целям концепции, россияне смогут получить 80% социальных услуг в электронном виде, время их ожидания должно будет сократиться в два раза, а число необходимых для оформления документов — на 60%. Впрочем, как указано в концепции, создание единой цифровой платформы не отменит возможность личного визита граждан при назначении мер поддержки.
Обновленные центры их приема, работающие в режиме «одного окна», будут создаваться на базе объединенных региональных офисов ПФР и ФСС или местных МФЦ. Сами же федеральные фонды, как указано в концепции, ожидает реорганизация структуры и функций.
Хотя формально, и как подтверждают источники «Ъ» в правительстве, дискуссия о параметрах объединения фондов все еще идет, с учетом реализации концепции такая постановка вопроса сама по себе становится все менее значимой.
Создание единой платформы и так уже предполагает объединение их наиболее важных составляющих — информационных систем, ее запуск также существенно сократит потребности в администрировании начислений. В результате при решении вопроса о будущем фондов все важнее станет более глобальный контекст, в котором они вынуждены будут функционировать в перспективе. Так, в рамках создания проекта «Новый общественный договор» может быть предложено объединить их в единую организацию с новым правовым статусом — например, публично-правовой компании с совместным управлением государства, объединения работодателей и профсоюзов.
Впрочем, о том, когда и в какой форме это произойдет и произойдет ли вообще, документ не говорит ничего. И из него не следуют сроки, в течение которых это может быть объявлено. Во всяком случае, вряд ли правительство, имеющее возможности сейчас заниматься именно цифровой частью будущей реформы, а не формальностями, заинтересовано в том, чтобы объявлять о реформах накануне выборов в Госдуму.
Анастасия Мануйлова