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05:43 (мск), источник: Daily Storm

На Украине заявили о готовности к запуску «Северного потока — 2»

При этом глава украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев признал риски потерять доходы от транзита российского газа.

Источник: Reuters

Украина подготовилась к запуску газопровода «Северный поток — 2», заявил глава правления госкомпании «Нафтогаз» Андрей Коболев. Топ-менеджер подчеркнул, что договоренности о прямых закупках газа в России невозможны без «политической составляющей» и могут нести угрозу суверенитету страны.

Мы подготовились к такому сценарию. Если посмотреть на цифры прошлого летом, то благодаря нашим подземным хранилищам и за счет полной интеграции в европейскую газотранспортную систему мы будем иметь баланс между поставщиками энергоресурсов и получать их по справедливой цене.

Сказал в интервью изданию «Украинская неделя» Коболев.

Топ-менеджер признал, что из-за запуска «Северного потока — 2» Украина рискует потерять не только доходы от транзита, но и «компонент безопасности». Однако он заверил, что дефицита газа в стране не будет, поскольку на газовом рынке страна защищена и даже «реэкспортирует газ из подземных хранилищ». Коболев также отметил, что Украина зависит от импорта электроэнергии из Белоруссии. «Если завтра по каким-то причинам поставки оттуда прекратятся, то страну могут ждать веерные отключения», — предупредил он.

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Комментируя идею закупать газ напрямую в России глава госкомпании заявил, что такие договоренности невозможны без политической составляющей, которые «будет диктовать Кремль». По его мнению, это будет нести угрозу суверенитету страны. «Я не верю, что покупка газа в России может быть чисто коммерческой сделкой», — резюмировал он, добавив, что путь к энергетической независимости — это снижение потребления газа и наращивание его внутренней добычи.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в конце 2019 года после введения санкций США, из-за которых швейцарская Allseas отказалась работать дальше над проектом. Руководитель «Газпрома» Алексей Миллер в начале 2020 года заверил, что газопровод будет достроен силами России. Сейчас из примерно 2460 километров газопровода уложено более 2300, то есть 94%.

В январе 2021-го США расширили санкции против участников строительства «Северного потока — 2». В частности, под ограничения подпали российское судно-трубоукладчик «Фортуна», занятое в строительстве газопровода, танкер «Максим Горький», а также компании «КВТ-Рус» (владелец «Фортуны») и «Рустанкер». Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Москва сожалеет о новых американских ограничениях, но продолжит работу по реализации проекта.

Дмитрий Кузнецов

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