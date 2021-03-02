05:43 (мск), источник: Daily Storm
На Украине заявили о готовности к запуску «Северного потока — 2»
При этом глава украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев признал риски потерять доходы от транзита российского газа.
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Украина подготовилась к запуску газопровода «Северный поток — 2», заявил глава правления госкомпании «Нафтогаз» Андрей Коболев.
Мы подготовились к такому сценарию. Если посмотреть на цифры прошлого летом, то благодаря нашим подземным хранилищам и за счет полной интеграции в европейскую газотранспортную систему мы будем иметь баланс между поставщиками энергоресурсов и получать их по справедливой цене.
Сказал в интервью изданию «Украинская неделя» Коболев.
Комментируя идею закупать газ напрямую в России глава госкомпании заявил, что такие договоренности невозможны без политической составляющей, которые «будет диктовать Кремль». По его мнению, это будет нести угрозу суверенитету страны. «Я не верю, что покупка газа в России может быть чисто коммерческой сделкой», — резюмировал он, добавив, что путь к энергетической независимости — это снижение потребления газа и наращивание его внутренней добычи.
«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в конце 2019 года после введения санкций США,
В январе 2021-го США расширили санкции против участников строительства «Северного потока — 2». В частности, под ограничения подпали российское
Дмитрий Кузнецов