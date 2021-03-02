Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Изменится порядок начисления социальных выплат На сколько выросли пособия и как их получить
Фоторепортажи
54Названы победители Национальной премии Sony World Photography Awards 2021
12Марсианские хроники: чем удивляет Красная планета
07:35 (мск), источник: Российская газета

Некоторым категориям работников могут предоставить дополнительный отпуск

Работники, которые осуществляют уход за членами семьи, нуждающимися в нем на постоянной основе (при наличии медицинского заключения или заключения органов медико-социальной экспертизы), могут получить льготы при осуществлении ими трудовой деятельности. Это, например, может быть дополнительный отпуск или сокращенный рабочий день.

Источник: РИА "Новости"

На целесообразность введения таких льгот указали эксперты Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России. К ним поступил законопроект, подготовленный членами Совета Федерации, предлагающий предоставлять на работе дополнительные двухнедельные отпуска за свой счет тем людям, которые ухаживают за инвалидами первой группы.

Новость
«Мало кто об этом знает»: почему россияне не обращаются за пособиями

В целом положительно оценивая инициативу, эксперты отмечают, что нужно расширить категорию людей, которым будут предоставляться различные трудовые льготы. «Представляется также необходимым установить четкие критерии для определения круга лиц, за которыми необходимо осуществлять уход, в том числе с указанием на состояние в родстве, совместное проживание и другое. Это позволит определить категорию работников, которые могут претендовать на особые гарантии, предусмотренные в ТК РФ», — указывают эксперты института в подготовленном отзыве на законопроект (имеется в распоряжении «Российской газеты»).

Сейчас по закону дополнительные неоплачиваемые отпуска могут устанавливаться коллективным договором работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет, работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери. Такой отпуск по письменному заявлению работника может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован отдельно — полностью, либо по частям.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Названы главные риски для рубля этой весной
Некоторым категориям работников могут предоставить дополнительный отпуск
Правительство реорганизует работу Пенсионного фонда
Голикова: коллективный иммунитет к COVID сформируется в августе
У россиян появилось рекордное количество «свободных денег»
На Украине заявили о готовности к запуску «Северного потока — 2»
Власти в два раза сократят количество специальностей в колледжах
В России продукты за год подорожали в 7,5 раза больше, чем в ЕС
Gnezdo.ru
Что отличает женщину, у которой давно нет мужчины
Куда пропал актер из «Солдатов»: непростая судьба
Уникальные кадры, что развенчивают мифы о войне
Чем разведенная женщина пугает мужчин: 5 признаков
Hi-Tech
Все обсуждают майнинг на PlayStation 5. Это была шутка Многие поверили
Авто
Самые доступные авто премиальных марок Как приобрести премиальный авто, не потратив при этом огромную сумму денег? В линейках многих брендов «с именем» есть начальные модели, которые позволят приобщиться к «высшему обществу». Мы отобрали 10 новых автомобилей премиальных марок
Кино
Зеллвегер, Хайек, Кидман: звезды на премии «Золотой глобус 2021» В США прошла церемония вручения одной из главных кинопремий мира
Новости партнеров
В квартиру пустили бездомную кошку. Что увидели хозяева утром (видео)
Признак на ногах, который связали с проблемами сердца
Колония общего режима. Скандальный блогер лишился свободы по решению суда
Закономерный итог. Суд вынес приговор рупору оппозиции
Популярные темы на «Детях»
Новеллы Романтической Эпохи 307
С Весной! Картинки 297
Бабушка и внук 200
СССР - секта? 184
Леди
«Золотой глобус 2021»: Зеллвегер, Зета-Джонс, Хайек и другие звезды В США состоялась ежегодная церемония вручения кинопремии
Дом
Как быстро и недорого отреставрировать бабушкину мебель
Топ-20 самых популярных товаров для дома на AliExpress
Ремонтные мелочи, которые всегда стоит иметь в запасе
23 подарка на 23 Февраля, за которые вам искренне скажут спасибо
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь