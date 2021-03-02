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06:11 (мск), источник: Коммерсантъ

Матвиенко: мы должны заставить крупные IT-компании выполнять требования Роскомнадзора

Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко заявила, что крупные IT-компании не стали исполнять российские «законы-предупреждения». Поэтому, по ее мнению, нужно разработать меры, чтобы заставить их соблюдать российское законодательство.

«Мы-то рассчитывали, принимая законы раньше, что такие крупные, уважаемые интернет-компании не посмеют не выполнять наши законы. Это были такие законы-предупреждения, я бы сказала. Но мы ошиблись, они игнорируют наше законодательство. Теперь мы должны разработать такие меры, которые бы заставили их безусловно выполнять требования Роскомнадзора», — сказала госпожа Матвиенко «РИА Новости». По ее словам, речь идет «не об ужесточении, а об урегулировании».

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Спикер Совета федерации согласилась, что нужно обязать соцсети и крупные IT-компании зарегистрировать представительства в России. «В том числе, конечно», — ответила она на уточняющий вопрос.

Ранее президент России Владимир Путин поручил проработать дополнительные требования к иностранным IT-компаниям в рунете к августу 2021 года. В том числе предлагалось обязать их открывать представительства в России.

1 февраля в России вступил в силу закон, в соответствии с которым онлайн-площадки должны самостоятельно искать и блокировать публикации, содержащие нецензурную брань. За неисполнение правил для соцсетей предусмотрен штраф от 800 тыс. до 4 млн руб.

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