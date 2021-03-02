06:11 (мск), источник: Коммерсантъ
Матвиенко: мы должны заставить крупные IT-компании выполнять требования Роскомнадзора
Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко заявила, что крупные
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«Мы-то рассчитывали, принимая законы раньше, что такие крупные, уважаемые
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