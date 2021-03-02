Голикова назвала срок формирования коллективного иммунитета к COVID-19

07:43 (мск), источник: Известия
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При этом Голикова подчеркнула, что определить конечную дату достижения коллективного иммунитета поможет разработанная
«Если вакцинация происходит такими темпами, как она идет сейчас, если количество прививочных пунктов будет таким же, как сейчас, то мы как страна достигнем коллективного иммунитета в августе 2021 года. Эта дата может меняться, может быть сдвинута на более ранний срок и, скорее всего, так и будет. Зависит это исключительно только от темпов вакцинации», — цитирует
Также Голикова рассказала, что на сегодняшний день страна по уровню заболеваемости находится в той же точке, что и в конце мая 2020 года. При этом она подчеркнула, что число новых случаев коронавирусной инфекции в России снижается, однако остается «достаточно серьезным».
По словам заместителя председателя правительства, ситуация осложняется тем, что зима и начало весны являются периодом распространения традиционных вирусных инфекций. Однако сейчас коронавирус практически «вытеснил» грипп.
«Плюс важно, что мы провели массовую вакцинацию против гриппа и традиционный “горб” подъема заболеваемости по гриппу сейчас существенно меньше, чем он был в предыдущий год», — отметила она.
Ранее во вторник депутат Госдумы Геннадий Онищенко призвал молодых людей, которые не вакцинировались, более тщательно соблюдать меры предосторожности после ослабления ограничений, введенных
Онищенко подчеркнул, что сейчас происходит не отмена, а смена одних средств профилактики на другие. Так, возвращение к привычной жизни следует начать с вакцинации.