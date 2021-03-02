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07:43 (мск), источник: Известия

Голикова назвала срок формирования коллективного иммунитета к COVID-19

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что уровень коллективного иммунитета к коронавируса в 60% населения страны, необходимый для полного снятия ограничений, может сформироваться в России к августу, если сегодняшний темп вакцинации сохранится.

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Источник: РИА "Новости"

При этом Голикова подчеркнула, что определить конечную дату достижения коллективного иммунитета поможет разработанная эпидемиолого-математическая модель в каждом регионе и в целом по стране.

«Если вакцинация происходит такими темпами, как она идет сейчас, если количество прививочных пунктов будет таким же, как сейчас, то мы как страна достигнем коллективного иммунитета в августе 2021 года. Эта дата может меняться, может быть сдвинута на более ранний срок и, скорее всего, так и будет. Зависит это исключительно только от темпов вакцинации», — цитирует вице-премьера ТАСС во вторник, 2 марта.

Также Голикова рассказала, что на сегодняшний день страна по уровню заболеваемости находится в той же точке, что и в конце мая 2020 года. При этом она подчеркнула, что число новых случаев коронавирусной инфекции в России снижается, однако остается «достаточно серьезным».

По словам заместителя председателя правительства, ситуация осложняется тем, что зима и начало весны являются периодом распространения традиционных вирусных инфекций. Однако сейчас коронавирус практически «вытеснил» грипп.

«Плюс важно, что мы провели массовую вакцинацию против гриппа и традиционный “горб” подъема заболеваемости по гриппу сейчас существенно меньше, чем он был в предыдущий год», — отметила она.

Ранее во вторник депутат Госдумы Геннадий Онищенко призвал молодых людей, которые не вакцинировались, более тщательно соблюдать меры предосторожности после ослабления ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.

Онищенко подчеркнул, что сейчас происходит не отмена, а смена одних средств профилактики на другие. Так, возвращение к привычной жизни следует начать с вакцинации.

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