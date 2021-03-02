10:04 (мск), источник: Известия
Путин поздравил Горбачева с 90-летием
Президент России Владимир Путин поздравил
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Российский лидер пожелал политику здоровья и отметил, что Горбачев по праву принадлежит к числу ярких, неординарных личностей и выдающихся государственных деятелей современности, которые оказали значимое влияние на мировую и отечественную историю.
«Отрадно, что большой профессиональный и жизненный опыт, энергия и творческий потенциал помогают Вам сегодня активно участвовать в востребованной общественной, просветительской работе, уделять внимание реализации международных гуманитарных проектов», — написал глава государства.
В декабре прошлого года, руководитель
Михаил Горбачев является первым и единственным президентом СССР — этот пост он занимал с 1990 по 1991 год.
Занимал пост генсекретаря ЦК КПСС с 1985 по 1991 год. С 1988-го по 1989-й был последним председателем президиума Верховного Совета СССР, с 1989-го по 1990-й — первым председателем Верховного Совета СССР. В 1990 году он получил Нобелевскую премию мира.