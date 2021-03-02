Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 «Мало кто об этом знает»: почему россияне не обращаются за пособиями Какими выплатами от государства не пользуются россияне
Фоторепортажи
38Юбилей Михаила Горбачева
12В Москве побит исторический рекорд тепла
10:04 (мск), источник: Известия

Путин поздравил Горбачева с 90-летием

Президент России Владимир Путин поздравил экс-президента СССР Михаила Горбачева с 90-летием. Текст поздравительной телеграммы опубликовала пресс-служба Кремля во вторник, 2 марта.

39
фотографий
39
фотографий
39
фотографий

Российский лидер пожелал политику здоровья и отметил, что Горбачев по праву принадлежит к числу ярких, неординарных личностей и выдающихся государственных деятелей современности, которые оказали значимое влияние на мировую и отечественную историю.

«Отрадно, что большой профессиональный и жизненный опыт, энергия и творческий потенциал помогают Вам сегодня активно участвовать в востребованной общественной, просветительской работе, уделять внимание реализации международных гуманитарных проектов», — написал глава государства.

Читайте также
Бывший советник Ельцина назвал виновного в распаде СССР

В декабре прошлого года, руководитель пресс-службы Горбачев-фонда Павел Палажченко сообщил, что отмечать юбилей планируется в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. Он подчеркнул, что любые встречи, даже с родственниками, в пандемию невозможны, поэтому будут рассматриваться другие форматы празднования юбилея.

Михаил Горбачев является первым и единственным президентом СССР — этот пост он занимал с 1990 по 1991 год.

Занимал пост генсекретаря ЦК КПСС с 1985 по 1991 год. С 1988-го по 1989-й был последним председателем президиума Верховного Совета СССР, с 1989-го по 1990-й — первым председателем Верховного Совета СССР. В 1990 году он получил Нобелевскую премию мира.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Утрата расхода: у россиян насчитали больше «свободных денег»
Не наколоться: как понять, что вакцинация была эффективна
Правительство реорганизует работу Пенсионного фонда
У россиян появилось рекордное количество «свободных денег»
На Украине заявили о готовности к запуску «Северного потока — 2»
Михаилу Горбачеву исполнилось 90 лет (фото)
Матвиенко оценила вероятность отказа от доллара в России
Некоторым россиянам могут предоставить дополнительный отпуск
Авто
Авиакомпания отменила рейс из-за младенца без маски Пассажиры встали на защиту семейной пары, из-за разногласий бортпроводники вызвали полицейских
Новости партнеров
Хищения, растраты и шантаж: в чем замешан лидер оппозиции
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Почему для пожилых важно сделать прививку: мнение врача
Удар по своей стране: чего добивается команда Навального
Популярные темы на «Детях»
С Весной! Картинки 333
Новеллы Романтической Эпохи 331
Бабушка и внук 224
СССР - секта? 188
Леди
Кети Топурия покрасовалась в роскошной шубе Певица продемонстрировала эффектный образ
Дом
Готовимся к посевной: все для рассады и сада на подоконнике
Здесь гостил Пушкин: показываем изнутри дом на Арбате
25 полезных в каждом доме вещей продают за копейки
Куда делись чугунные батареи?
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь