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14:03 (мск), источник: РБК

Лукашенко увидел много «брехни и выдумок» о встрече с Путиным в Сочи

Большая часть сообщений о встрече президентов Белоруссии и России в Сочи 22 февраля является выдумками. Об этом заявил Александр Лукашенко, передает БелТА. Как недостоверную информацию, появлявшуюся в СМИ, он упомянул кредит для Белоруссии на $3 млрд и трансфер власти.

Источник: AP 2020

«Очень много писали об этой встрече. К сожалению, процентов 70 — это полная брехня и выдумки. Я даже не собираюсь сейчас перечислять все вопросы, которые были обсуждены. Их десятки были», — сказал президент Белоруссии.

По его словам, часть вопросов, которые поднимались на встрече с Путиным, будут детально обсуждаться на уровне правительства двух стран и руководителей силового блока.

Лукашенко отметил, что во время переговоров в Сочи обсуждались и были «подвергнуты ревизии» практически все вопросы отношений между двумя странами. В частности, речь шла о взаимодействии в рамках Союзного государства, военно-техническом сотрудничестве, противостоянии вызовам.

По словам белорусского президента, вопреки сообщениям в некоторых ресурсах вопрос о предоставлении Россией кредита не обсуждался, не говорилось и о так называемом трансфере власти.

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«Сегодня мир изменился настолько, что <…> просто было бы глупо даже работать в этом направлении. А во-вторых, это абсолютно не нужно», — сообщил Лукашенко.

Встреча Путина и Лукашенко прошла в Красной Поляне 22 февраля. Перед этим «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правительстве писал, что белорусский лидер собирался попросить у Москвы кредит в $3 млрд. Лукашенко опроверг эти сведения и заявил, что не «едет что-то просить» у Путина.

Во время визита лидеры стран покатались на лыжах и снегоходах. Лукашенко в качестве подарка передал Путину хамон и сыр белорусского производства. Россия, в свою очередь, передала Белоруссии технологию производства вакцины от COVID-19.

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, встреча между главами государств была конструктивной, своевременной и откровенной.

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