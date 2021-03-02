Лукашенко увидел много «брехни и выдумок» о встрече с Путиным в Сочи

«Очень много писали об этой встрече. К сожалению, процентов 70 — это полная брехня и выдумки. Я даже не собираюсь сейчас перечислять все вопросы, которые были обсуждены. Их десятки были», — сказал президент Белоруссии.
По его словам, часть вопросов, которые поднимались на встрече с Путиным, будут детально обсуждаться на уровне правительства двух стран и руководителей силового блока.
Лукашенко отметил, что во время переговоров в Сочи обсуждались и были «подвергнуты ревизии» практически все вопросы отношений между двумя странами. В частности, речь шла о взаимодействии в рамках Союзного государства, военно-техническом сотрудничестве, противостоянии вызовам.
По словам белорусского президента, вопреки сообщениям в некоторых ресурсах вопрос о предоставлении Россией кредита не обсуждался, не говорилось и о так называемом трансфере власти.
«Сегодня мир изменился настолько, что <…> просто было бы глупо даже работать в этом направлении. А во-вторых, это абсолютно не нужно», — сообщил Лукашенко.
Встреча Путина и Лукашенко прошла в Красной Поляне 22 февраля. Перед этим «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правительстве писал, что белорусский лидер собирался попросить у Москвы кредит в $3 млрд. Лукашенко опроверг эти сведения и заявил, что не «едет что-то просить» у Путина.
Во время визита лидеры стран покатались на лыжах и снегоходах. Лукашенко в качестве подарка передал Путину хамон и сыр белорусского производства. Россия, в свою очередь, передала Белоруссии технологию производства вакцины от COVID-19.
По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, встреча между главами государств была конструктивной, своевременной и откровенной.