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13:16 (мск), источник: Ведомости

Лукашенко назвал ненужным слияние России и Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал глупой работу в направлении слияния республики с Россией, вхождение в состав России и создание единых органов управления абсолютно не нужно, передает «БелТА».

Источник: Reuters

«Сегодня мир изменился настолько, что разговоры о том, что Беларусь должна войти в состав России или Россия должна войти в состав Беларуси или мы вообще как-то должны слиться, создав единые органы управления… Мир настолько изменился, что просто было бы глупо даже работать в этом направлении», — сказал Лукашенко на совещании по вопросу белорусско-российского сотрудничества в военной сфере.

«А во-вторых, это абсолютно не нужно. Потому что, существуя как суверенное независимое государство, мы можем выстроить такую систему отношений, что эта система будет мощнее, нежели в самой Российской Федерации взаимоотношения отдельных территорий», — добавил белорусский лидер.

22 февраля Лукашенко в Сочи встретился с президентом России Владимиром Путиным. Как отмечал пресс-секретарь российского лидера, главы государств обсудили активизацию работу по линии экономических ведомств, сотрудничество в налоговой сфере. Встреча носила закрытый характер и длилась более шести часов, пресс-конференции по ее итогам не было.

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