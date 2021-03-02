13:25 (мск), источник: Daily Storm
В Кремле посчитали «недоразумением» идею Маска пообщаться с Путиным в Clubhouse
Приглашение основателя Tesla и SpaceX Илона Маска провести
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«Это, видимо, было недоразумение. Мы задали вопрос, дабы уточнить детали предложения, но или оно не имеет отношения к Маску, или мы не получили ответа. Скорее всего, тема исчерпана», — сказал Песков в ходе ежедневного брифинга.
В середине февраля Маск пригласил российского лидера провести встречу в социальной сети Clubhouse. Свое сообщение американский бизнесмен опубликовал в Twitter, отметив официальный аккаунт президента России. «Было бы большой честью поговорить с вами», — написал он на русском языке.
Предложение Маска прокомментировал Дмитрий Песков, назвав эту идею интересной. Глава
Clubhouse запустила в марте 2020 года компания Alpha Exploitation Co. Общение в соцсети происходит с помощью голоса в специальных виртуальных комнатах, которые может создать любой участник. Пользователи делятся на три категории: модераторы (те, кто создал «комнату»), спикеры (те, кому право голоса предоставил модератор) и слушатели.
Попасть в Clubhouse могут лишь пользователи iOS. Приложение для Android еще находится в стадии разработки. Для регистрации в этой социальной сети человек должен получить специальное приглашение, которое может отправить другой, уже существующий пользователь.