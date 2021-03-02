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13:25 (мск), источник: Daily Storm

В Кремле посчитали «недоразумением» идею Маска пообщаться с Путиным в Clubhouse

Приглашение основателя Tesla и SpaceX Илона Маска провести онлайн-встречу с президентом России Владимиром Путиным в соцсети Clubhouse, по всей видимости, было недоразумением. Об этом заявил глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков. По его словам, бизнесмену направили запрос для уточнения деталей возможной беседы, однако ответ так и не последовал.

Источник: AP 2020

«Это, видимо, было недоразумение. Мы задали вопрос, дабы уточнить детали предложения, но или оно не имеет отношения к Маску, или мы не получили ответа. Скорее всего, тема исчерпана», — сказал Песков в ходе ежедневного брифинга.

В середине февраля Маск пригласил российского лидера провести встречу в социальной сети Clubhouse. Свое сообщение американский бизнесмен опубликовал в Twitter, отметив официальный аккаунт президента России. «Было бы большой честью поговорить с вами», — написал он на русском языке.

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Предложение Маска прокомментировал Дмитрий Песков, назвав эту идею интересной. Глава пресс-службы Кремля подчеркивал, что необходимо узнать детали возможной беседы российского лидера с американским бизнесменом. Песков также напомнил, что Путин не ведет аккаунты в соцсетях.

Clubhouse запустила в марте 2020 года компания Alpha Exploitation Co. Общение в соцсети происходит с помощью голоса в специальных виртуальных комнатах, которые может создать любой участник. Пользователи делятся на три категории: модераторы (те, кто создал «комнату»), спикеры (те, кому право голоса предоставил модератор) и слушатели.

Попасть в Clubhouse могут лишь пользователи iOS. Приложение для Android еще находится в стадии разработки. Для регистрации в этой социальной сети человек должен получить специальное приглашение, которое может отправить другой, уже существующий пользователь.

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