15:42 (мск), источник: ТАСС
Лавров заявил, что Россия ответит на возможные санкции США из-за ситуации с Навальным
МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Москва на основе принципа взаимности отреагирует на возможное объявление Вашингтоном антироссийских санкций
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
«Реагировать будем однозначно, никто не отменял одно из правил дипломатии — взаимность», — сказал он.
По словам Лаврова, комментировать этот шаг США «особо нечего». «Мы уже многократно выражали наше отношение к нелегитимным односторонним санкциям, к которым практически всегда без повода прибегают американские коллеги и берущие с них пример евросоюзовцы. Когда нечего предъявить для того, чтобы хоть
20 августа прошлого года Навальный был госпитализирован в Омске после того, как ему стало плохо на борту самолета, направлявшегося из Томска в Москву. Позже его доставили в Берлин и поместили в клинику Charite. Правительство ФРГ 2 сентября выступило с утверждением, что Навальный подвергся воздействию отравляющего вещества из группы «Новичок». Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ в его организме выявлено не было. Он подчеркивал, что Россия готова к всестороннему взаимодействию с Германией.