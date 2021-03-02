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15:42 (мск), источник: ТАСС

Лавров заявил, что Россия ответит на возможные санкции США из-за ситуации с Навальным

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Москва на основе принципа взаимности отреагирует на возможное объявление Вашингтоном антироссийских санкций из-за ситуации вокруг Алексея Навального. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции.

Источник: Reuters

«Реагировать будем однозначно, никто не отменял одно из правил дипломатии — взаимность», — сказал он.

По словам Лаврова, комментировать этот шаг США «особо нечего». «Мы уже многократно выражали наше отношение к нелегитимным односторонним санкциям, к которым практически всегда без повода прибегают американские коллеги и берущие с них пример евросоюзовцы. Когда нечего предъявить для того, чтобы хоть как-то обосновать свои утверждения об отравлении Навального, когда все те, кто его лечил, тщательно скрывают факты, которые помогли бы понять, что же все-таки с ним произошло, и когда параллельно вместо того, чтобы честно сотрудничать, а не темнить, начинают наказывать нас, как они считают, по-моему, это не делает чести никому из принимающих такого рода решения», — подчеркнул министр.

В понедельник агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что власти США 2 марта могут объявить о санкциях в отношении России из-за ситуации вокруг Навального.

20 августа прошлого года Навальный был госпитализирован в Омске после того, как ему стало плохо на борту самолета, направлявшегося из Томска в Москву. Позже его доставили в Берлин и поместили в клинику Charite. Правительство ФРГ 2 сентября выступило с утверждением, что Навальный подвергся воздействию отравляющего вещества из группы «Новичок». Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ в его организме выявлено не было. Он подчеркивал, что Россия готова к всестороннему взаимодействию с Германией.

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