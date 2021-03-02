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15:43 (мск), источник: ТАСС

Bloomberg: санкции США против России из-за Навального будут сопоставимы с мерами ЕС

ТАСС, 2 марта. Санкции, которые власти США намерены ввести против России из-за ситуации с Алексеем Навальным, будут сопоставимы с мерами, которые предпримет Евросоюз. Об этом во вторник со ссылкой на представителя американской администрации сообщило агентство Bloomberg. По его информации, санкции могут коснуться 10 российских чиновников.

Источник: AP 2020

Во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва на основе принципа взаимности отреагирует на возможное объявление Вашингтоном антироссийских санкций из-за ситуации вокруг Навального.

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Ранее источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС сообщил корреспонденту ТАСС, что послы 27 стран Евросоюза согласовали новые меры в отношении России из-за ситуации вокруг Навального, которые планируется ввести в рамках нового санкционного механизма ЕС.

Теперь решение должно быть утверждено Советом ЕС и опубликовано в Официальном журнале сообщества, после чего вступит в силу. В санкционный список могут попасть чиновники, причастные к аресту и осуждению Навального.

Симоновский суд Москвы 2 февраля в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил Навальному 3,5 года условного срока по делу «Ив Роше» на реальный срок лишения свободы из-за многочисленных нарушений условий отбывания наказания. 20 февраля Мосгорсуд признал это решение законным, оно вступило в силу.

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