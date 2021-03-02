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18:41 (мск), источник: ТАСС

В кабмине не поддержали законопроект о снижении пенсионного возраста

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности не поддержала инициативу сенатора Василия Иконникова о снижении возраста выхода на страховую пенсию по старости. Об этом говорится в проекте отрицательного заключения кабмина, с текстом которого ознакомился ТАСС.

Источник: Reuters

Законопроект предусматривает снижение возраста выхода на страховую пенсию по старости для мужчин и женщин с 65 и 60 лет до 61 года и 56 лет соответственно, а также трудового стажа для досрочного выхода на пенсию с 42 и 37 лет до 38 и 33 лет соответственно.

Кроме того, документ снижает требования к возрасту для получения социальной пенсии по старости с 70 и 65 лет до 66 лет и 61 года соответственно.
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Как отмечает правительственная комиссия, поэтапное повышение пенсионного возраста «в долгосрочной перспективе позволит создать устойчивую финансовую основу для систематической индексации пенсий темпами, опережающими инфляцию, и обеспечить повышение уровня пенсионного обеспечения граждан с учетом адаптации пенсионной системы к складывающимся демографическим условиям».

«Необходимость внесения в пенсионное законодательство предлагаемых законопроектом изменений не подтверждается статистическими данными, полученными в ходе правоприменения, и анализом действующих правовых норм, обосновывающим их неэффективность», — говорится в проекте отзыва.

В нем указывается, что, согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту, его реализация потребует дополнительных расходов из федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда России.

«Однако законопроект не содержит норм, определяющих источники и порядок исполнения нового вида расходных обязательств, что не соответствует требованиям статьи 83 Бюджетного кодекса Российской Федерации», — подчеркивает комиссия.

«Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект», — резюмировали в кабмине.

В 2018 году был принят закон об изменении пенсионной системы в РФ, согласно которому пенсионный возраст был увеличен на пять лет: с 60 до 65 лет — для мужчин, с 55 до 60 лет — для женщин. Постепенное повышение пенсионного возраста началось в 2019 году. Переходный период продлится до 2028 года.

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