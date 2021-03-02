В кабмине не поддержали законопроект о снижении пенсионного возраста

Законопроект предусматривает снижение возраста выхода на страховую пенсию по старости для мужчин и женщин с 65 и 60 лет до 61 года и 56 лет соответственно, а также трудового стажа для досрочного выхода на пенсию с 42 и 37 лет до 38 и 33 лет соответственно.
Кроме того, документ снижает требования к возрасту для получения социальной пенсии по старости с 70 и 65 лет до 66 лет и 61 года соответственно.
Как отмечает правительственная комиссия, поэтапное повышение пенсионного возраста «в долгосрочной перспективе позволит создать устойчивую финансовую основу для систематической индексации пенсий темпами, опережающими инфляцию, и обеспечить повышение уровня пенсионного обеспечения граждан с учетом адаптации пенсионной системы к складывающимся демографическим условиям».
«Необходимость внесения в пенсионное законодательство предлагаемых законопроектом изменений не подтверждается статистическими данными, полученными в ходе правоприменения, и анализом действующих правовых норм, обосновывающим их неэффективность», — говорится в проекте отзыва.
В нем указывается, что, согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту, его реализация потребует дополнительных расходов из федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда России.
«Однако законопроект не содержит норм, определяющих источники и порядок исполнения нового вида расходных обязательств, что не соответствует требованиям статьи 83 Бюджетного кодекса Российской Федерации», — подчеркивает комиссия.
«Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект», — резюмировали в кабмине.
В 2018 году был принят закон об изменении пенсионной системы в РФ, согласно которому пенсионный возраст был увеличен на пять лет: с 60 до 65 лет — для мужчин, с 55 до 60 лет — для женщин. Постепенное повышение пенсионного возраста началось в 2019 году. Переходный период продлится до 2028 года.