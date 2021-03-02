17:10 (мск), источник: ТАСС
США вводят санкции против семи должностных лиц РФ в связи с ситуацией вокруг Навального
Также Соединенные Штаты ужесточают ограничения на экспорт в Россию и вносят в черный список 14 институтов.
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ВАШИНГТОН, 2 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты вводят санкции в отношении семи высокопоставленных должностных лиц России в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального. Об этом сообщила во вторник на специальном телефонном брифинге для журналистов представитель администрации США высокого ранга.
«Сегодня в рамках решительной реакции [американских] ведомств на отравление и лишение свободы оппозиционера Алексея Навального министерство финансов вводит санкции против семи должностных лиц высокого ранга российского правительства. В рамках этих мер Минфин присоединяется к Госдепартаменту и министерству торговли, а также нашим международных партнеров», — сказала она.
Представитель администрации напомнила, что включение в санкционный перечень означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний на ведение бизнеса с его фигурантами. Кроме того, продолжила представитель исполнительной ветви власти, против иностранных граждан, которые «участвуют в существенных сделках» с этими должностными лицами, могут быть также введены рестрикции.
Она сравнила приписываемое российским властям отравление Навального с ситуацией вокруг бывшего сотрудника разведки Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года.
Представители администрации во время брифинга отказались уточнять, в отношении кого именно вводятся санкции.
США ужесточают ограничения на экспорт в Россию, вносят в черный список 14 организаций.
«Сегодня мы опубликуем в федеральном реестре [список официальных документов правительства США] список из 14 организаций, в отношении которых [будут действовать] наибольшие ограничения в рамках экспортных норм. Девять из них являются российскими, три из ФРГ, один из Швейцарии, одна является государственным исследовательским институтом, — сказал он. — Все они вовлечены в деятельность, противоречащую американским интересам в сфере национальной безопасности и внешней политики».
Чиновник не стал уточнять, в отношении каких конкретно организаций вводятся ограничения.
По словам представителя администрации, фигуранты списка якобы вовлечены в производство «биологических агентов». Рестрикции будут касаться вопросов экспорта, реэкспорта и передачи технологий. «Что касается нашей лицензионной политики [выдачи американских лицензий], то в отношении них будет действовать презумпция отказа», — добавил он.
По словам чиновника, «есть также дополнительные меры, которые будут подготовлены». В качестве основания американские власти ссылаются на закон о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения от 1991 года.
Как заявил ранее во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров, Москва на основе принципа взаимности отреагирует на объявление Вашингтоном антироссийских санкций.
20 августа прошлого года Навальный был госпитализирован в Омске после того, как ему стало плохо на борту самолета, направлявшегося из Томска в Москву. Позже его доставили в Берлин и поместили в клинику Charite. Правительство ФРГ 2 сентября выступило с утверждением, что Навальный подвергся воздействию отравляющего вещества из группы «Новичок». Официальный представитель президента России Дмитрий Песков сообщал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ в его организме выявлено не было. Он подчеркивал, что Россия готова к всестороннему взаимодействию с Германией по этому делу.
Навальный, дважды условно осужденный, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий наказания по делу «Ив Роше». Его задержали 17 января 2021 года в аэропорту Шереметьево. Химкинский суд оставил его под стражей. 2 февраля суд принял решение заменить ему условный срок на реальный.
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