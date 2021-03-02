19:38 (мск), источник: РБК
Кадырову подарили зуб гигантской древнейшей акулы
Главе Чечни Рамзану Кадырову подарили найденный в регионе зуб мегалодона — древнего вымершего вида акул. Об этом сообщила
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«М. Байтазиев (министр республики по туризму. — РБК) передал Р. Кадырову зуб мегалодона — древнего вымершего вида акулы, возраст которому от 2,6 млн до 23 млн лет. Его обнаружили в горном Шатойском районе ЧР по дороге к
По мнению палеонтологов, длина тела древнего животного варьировалась от 13 до 18 метров.
В ходе встречи Байтазиев и Кадыров также обсудили развитие туристической отрасли в республике. По словам министра, регион сохранил свою туристическую привлекательность, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции. Он отметил, что Чечня вошла в список 20 регионов России, которые смогли сохранить туристическую активность. Специалисты уже разработали в республике около 150 туристических маршрутов и продолжают готовить новые направления.
В 2017 году уссурийские таможенники изъяли у гражданина Китая 24 зуба древнейшей акулы Otodus obliguus, которую ученые считает предком мегалодона. Сообщалось, что он незаконно пытался вывезти окаменелости из России. В результате останки древнего животного были подарены Дальневосточному федеральному университету.