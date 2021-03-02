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22:54 (мск), источник: Lenta.Ru

В Германии предложили облегчить визовый режим с Россией

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), входящая в коалиционное правительство страны во главе с канцлером Ангелой Меркель, предложила облегчить визовый режим с Россией. Соответствующая инициатива представлена в проекте предвыборной программы, сообщается на сайте партии.

Источник: Reuters

Депутаты, в частности, захотели активизировать контакты по линии гражданского общества и облегчить визовый режим для молодежи. «При всей необходимой критике мы и в отношении России делаем ставку на готовность к диалогу и сотрудничеству. Мир в Европе возможен не против, а только с Россией. Ценными в отношениях с Россией являются межобщественные контакты, поддержку и расширение которых мы хотим продолжать», — сказано в документе.

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Также в СДПГ обратили внимание на необходимость дальнейшего сотрудничества с Москвой в сферах общей безопасности, разоружения и контроля над вооружениями, защиты климата, устойчивого развития, энергетики и борьбы с пандемиями. При этом в документе отмечаются проблемы в отношениях с Россией, в частности, ситуация вокруг Крыма и Донбасса, приписываемые Москве кибератаки на бундестаг Германии и инцидент с Алексеем Навальным.

В феврале Российский союз туриндустрии (РСТ) предположил, что летом европейские страны могут начать выдавать шенгенские визы гражданам России. «Официальной информации пока нет, ситуация зависит от медицины, от того, как будет проходить пандемия в этих странах», — заявил президент объединения Андрей Игнатьев. Некоторые европейские страны давно хотят открыть границы и возобновить авиасообщение. Так, Греция, Венгрия и Хорватия уже готовы принимать российских туристов, однако окончательное решение зависит от политики Евросоюза.

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