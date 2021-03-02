Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Изменится порядок начисления социальных выплат На сколько выросли пособия и как их получить
Фоторепортажи
12Марсианские хроники: чем удивляет Красная планета
42Снимок акул стал лучшим на конкурсе подводной фотографии
23:15 (мск), источник: ТАСС

В МИД РФ расценили новые санкции США как враждебный антироссийский выпад

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Москва будет реагировать на новые антироссийские санкции Вашингтона на основе принципа взаимности, но необязательно зеркально. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Источник: Reuters

Дипломат указала, что обоснование введения санкций якобы имевшим место отравлением Алексея Навального является лишь поводом для продолжения неприкрытого вмешательства во внутренние дела России. «Мириться с этим не намерены. Реагировать будем исходя из принципа взаимности, не обязательно симметрично», — подчеркнула она.

В Москве расценивают новые санкции США как враждебный антироссийский выпад.

«Администрация США предприняла враждебный антироссийский выпад, объявив дуэтом с Евросоюзом об очередных санкционных мерах для «наказания Москвы», — отметила Захарова. По ее словам, Белый дом, запутавшись в собственных внутренних проблемах, «вновь пытается культивировать образ внешнего врага».

Россия призывает США «не играть с огнем» в связи с решением американской стороны о введении рестрикций против Москвы.

При этом, как указала Захарова, лишенная «логики и смысла» линия Белого дома в отношении РФ все больше «выхолащивает двусторонние отношения, уже доведенные Вашингтоном до точки полного замерзания». «Независимо от американских “санкционных пристрастий” продолжим последовательно и решительно отстаивать национальные интересы, давая отпор любой агрессии», — говорится в комментарии.

Новость
ЕС ввел санкции против глав силовых ведомств России

Захарова также отметила, что попытки навязать что-либо России путем санкционного и иного давления неизменно проваливались. В Москве допускают, что официальные лица США не отдают себе отчет в непродуктивности подобной политики в современных геополитических реалиях и не могут понять «иллюзорность претензий на собственную исключительность».

«Вместо того, чтобы втягиваться в новый виток конфронтации, США стоило бы озаботиться честным выполнением своих обязательств, например, по уничтожению химического оружия, которого у России с 2017 года попросту нет. Вашингтон, будучи серийным нарушителем международных договоров и соглашений в сфере контроля над вооружениями и нераспространения, по определению лишен морального права “читать нотации” другим», — заключила официальный представитель МИД РФ.

Во время загрузки произошла ошибка.
 "Жена включила в отеле телевизор и не поверила ни ушам, ни глазам. Какая-то голимая пропаганда"
Американское издание Military Watch уже назвало облик "Варана" прорывным
В Германии предложили облегчить визовый режим с Россией
260 человек воспользовались налоговым предложением Путина
В кабмине не поддержали проект о снижении пенсионного возраста
Михаилу Горбачеву исполнилось 90 лет (фото)
«Самое неуловимое» животное Африки попало на фото
Кремль обратился к Илону Маску и не получил ответа
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
«Бандит». Безумный реактивный самолет Абрамовича
Синоптик назвал сроки активного пробуждения природы в Москве
Авто
Большегрузы отправили на платную ЦКАД: что это значит для бизнеса Новые правила передвижения для грузовиков могут привести к увеличению цен на перевозки
Кино
Дронов назвал причину закрытия «Ворониных» Ситком стартовал в эфире больше десяти лет назад
Товары для дома
Дом в доме: обустраиваем современную детскую комнату
Как снизить шум за компьютером и работать с комфортом
Как поддерживать в доме порядок, когда на улице грязь
Как продлить жизнь ковров (и лучшие способы держать их в чистоте)
Дети
Российский врач назвала идеальный месяц для зачатия ребенка Также репродуктолог пояснила, когда планировать беременность
Новости партнеров
Парень показал, как без ничего выбраться из глубокой ямы (видео)
Самые нескромные наряды выпускниц. Учителя их запомнят надолго
Как отбиться от стаи бродячих собак: рекомендации кинолога
Настоящие фамилии еврейских звезд российского шоу-бизнеса
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь