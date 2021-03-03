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00:26 (мск), источник: Известия

В России за 10 лет число преступлений снизилось на 22%

В России десять лет назад началась реформа правоохранительных органов, которая превратила милиционеров в полицейских. За это время число зарегистрированных в стране преступлений, по данным МВД, снизилось на 22%, а тяжких и особо тяжких — на 18%, узнали «Известия».

Источник: РИА "Новости"

В свою очередь социологи наблюдают повышение уровня доверия к полиции среди населения. Кроме этого, в рейтинге открытости федеральных министерств МВД занимает третье место из 21 возможного.

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Изначально реформа МВД большой поддержки не получила. Переименование было встречено общественностью скорее критически, напомнил в беседе с «Известиями» гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров. По данным опроса центра в августе 2010 года, 63% россиян считали, что в работе ведомства всё останется по-прежнему.

Со временем отношение к переименованной структуре улучшалось, отметил Федоров. В ноябре 2020 года ВЦИОМ сообщил, что сотрудникам полиции своего региона доверяют 58% респондентов. Индекс доверия с 2019 года вырос на восемь пунктов — до 23.

По словам Федорова, последние цифры показывают существенный рост доверия к полиции, особенно в год пандемии.

За десять лет количество зарегистрированных преступлений, по данным МВД, снизилось на 22% (с 2628,8 тыс. в 2010 году до 2044,2 тыс. в 2020 году). Тяжких и особо тяжких преступлений стало меньше на 18% (с 684,3 тыс. до 563,2 тыс).

Количество погибших от преступных посягательств за 10 лет сократилось почти в два раза, сообщили «Известиям» в МВД.

Так, в 2010 году погибли почти 42 тыс. человек, а в 2020 году — 22,7 тыс. человек.

Схожая статистика имеется по гражданам, которым в результате противоправных деяний причинен тяжкий вред здоровью. В 2010 году этот показатель составлял свыше 50 тыс. человек, в 2020 году — 35,6 тыс. человек.

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