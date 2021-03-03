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04:46 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

В России появятся стандарты all inclusive

Туристическое законодательство может вновь трансформироваться. Обратив внимание на популярность у соотечественников системы all inclusive, власти рассчитывают внедрить ее стандарты и в России. Сейчас так работают 10−15% отелей на черноморских курортах, и нововведение вряд ли радикально увеличит долю — по оценкам экспертов, в работе с all inclusive заинтересованы только средства размещения, в которых больше 100−150 номеров.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В России могут появиться стандарты для оказания гостиничных услуг по системе «все включено». Поручение проработать вопрос их разработки Ростуризму дал вице-премьер Дмитрий Чернышенко (копия протокола есть у «Ъ»). Одновременно ведомство должно до 5 марта сообщить о целесообразности включения мер по продвижению all inclusive внутри страны в нацпроект по развитию туризма. Представитель господина Чернышенко подтвердил «Ъ» эту информацию, добавив, что вопрос проработки стандартов по системе «все включено» давно назрел.

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В Ростуризме подтвердили, что работа над стандартами для all inclusive сейчас ведется. Там пояснили, что сейчас российские отели по-разному трактуют этот формат: в одном случае предусмотрены пять приемов пищи в день, в другом поесть можно 24 часа в сутки; в третьем включены алкогольные напитки, в четвертом — нет. Для устранения недопонимания со стороны туристов Ростуризм намерен скорректировать действующие правила классификации отелей, выделив отдельно категории «все включено» и «ультра все включено». Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин подтверждает, что туристы часто не понимают, на какой сервис могут рассчитывать, выбирая российский вариант all inclusive: «В Турции есть четкая градация формата по типам обслуживания». Господин Ромашкин рассказывает, что сейчас на российских курортах по системе «все включено» работают 10−15% средств размещения и последние два года эта доля остается стабильной.

«Размещение на базе завтраков позволяет получить более высокую загрузку, а отели зарабатывают в первую очередь на размещении», — рассуждает эксперт. Он поясняет, что переход к all inclusive повышает стоимость размещения на 20−25%.

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Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов отмечает, что в работе с all inclusive заинтересованы только средства размещения, в которых больше 100−150 номеров. По его словам, в Турции в сегменте HoReCa активно работают местные производители как продуктов питания, так и всех видов алкоголя. В Краснодарском крае в период высокого сезона, по его словам, сейчас наблюдаются перебои с поставками в отели продуктов и проблемы с их качеством.

Разработка новых стандартов — не единственное поручение Дмитрия Чернышенко. Ростуризм должен также проработать вопрос о введении моратория на банкротства туроператоров и агентов. Это необходимо для защиты интересов потребителей: из-за остановки международного туризма в период пандемии у участников рынка остались нереализованные обязательства перед туристами. Срок обязательств бизнеса по ним был отсрочен. В конце 2020 года сохранявшийся объем долга в Ростуризме оценивали в 16 млрд руб.

Управляющий партнер Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин сомневается, что мораторий на банкротство туроператоров защитит клиентов: «Есть институт страхования ответственности оператора перед клиентами, есть фонды персональной ответственности, есть общий порядок возмещения части стоимости отмененного тура». Такое решение, по мнению эксперта, напротив, может навредить бизнесу. «Банки вряд ли оценят мораторий для туроператоров по достоинству, — поясняет господин Федюкин, — поэтому доля одобренных заявок на кредиты турбизнесу резко сократится и увеличится стоимость обслуживания новых займов».

Александра Мерцалова, Анатолий Костырев

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