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10:42 (мск), источник: Lenta.Ru

Военным ДНР разрешили открывать огонь для подавления позиций ВСУ

Военным самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) разрешили открывать огонь на подавление огневых точек Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает «Интерфакс».

Источник: Reuters

«Подразделениям Народной милиции дано разрешение на ведение упреждающего огня на подавление и уничтожение огневых точек противника», — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Народной милиции ДНР.

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12 февраля спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович признал, что украинские военные открывают огонь по противнику в Донбассе вопреки режиму прекращения огня. При этом, по его словам, Украина не может инициировать фактическую отмену перемирия, так как за этим может последовать «нелицеприятная реакция мирового сообщества».

Ранее первый президент Украины, председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук дал интервью «Ленте.ру». В нем он прокомментировал призыв к Вооруженным силам Украины «на каждый выстрел отвечать выстрелом», не разбираясь, «провокация это или нет». «Если они стреляют и убивают, то что нам делать? Молчать? Давайте будем людьми! Я призываю не начинать стрельбу, а отвечать», — сказал Кравчук. Он заверил, что Украина никогда не начнет военную кампанию против самопровозглашенных республик.

27 июля 2020 года в Донбассе было объявлено бессрочное перемирие, согласованное в рамках ТКГ представителями Украины, России и ОБСЕ. Данная попытка соблюсти договоренности о прекращении огня является 21-й по счету.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласила независимость. Киев попытался вернуть их силой, но безуспешно. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации Крыма и районов Донбасса. Кремль отвергает претензии.

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